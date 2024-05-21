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Россия не видит рисков в росте китайской экономики, заявил Лавров

Россия не видит рисков в росте китайской экономики, заявил Лавров - 21.05.2024, ПРАЙМ

Россия не видит рисков в росте китайской экономики, заявил Лавров

Москва не видит рисков в связи с ростом китайской экономики. Он является естественным развитием вещей. Об этом заявил в ходе пресс-конференции по итогам Совета... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T12:55+0300

2024-05-21T12:55+0300

2024-05-21T12:55+0300

экономика

сергей лавров

россия

китай

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АСТАНА, 21 мая - ПРАЙМ. Москва не видит рисков в связи с ростом китайской экономики. Он является естественным развитием вещей. Об этом заявил в ходе пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел (СМИД) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не видим рисков в любом естественном развитии вещей. Рост китайской экономики - это объективная реальность, это крупнейшая экономика не только в рамках Шанхайской организации сотрудничества, но и в рамках всего мира", — сказал он. По его словам, рост экономики КНР, который является устойчивым "последние долгие-долгие годы", обеспечивает ее активное вовлечение в международную торговлю. "Да, объем взаимовыгодной торговли в рамках ШОС растет. Для нас это тоже взаимовыгодный процесс, но одной торговлей, товарооборотом сотрудничество не исчерпывается", — пояснил Лавров и указал, что следует учитывать инвестиционные проекты, уделять внимание и проектам, направленным на локализацию производства в контексте инвестиционной деятельности. В целом, всеобъемлющий характер экономического партнерства РФ и КНР является выгодным для всех участников, заключил министр.

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китай

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сергей лавров, россия, китай