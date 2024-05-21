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Россия не видит рисков в росте китайской экономики, заявил Лавров - 21.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия не видит рисков в росте китайской экономики, заявил Лавров
Россия не видит рисков в росте китайской экономики, заявил Лавров - 21.05.2024, ПРАЙМ
Россия не видит рисков в росте китайской экономики, заявил Лавров
Москва не видит рисков в связи с ростом китайской экономики. Он является естественным развитием вещей. Об этом заявил в ходе пресс-конференции по итогам Совета... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:55+0300
2024-05-21T12:55+0300
экономика
сергей лавров
россия
китай
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АСТАНА, 21 мая - ПРАЙМ. Москва не видит рисков в связи с ростом китайской экономики. Он является естественным развитием вещей. Об этом заявил в ходе пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел (СМИД) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не видим рисков в любом естественном развитии вещей. Рост китайской экономики - это объективная реальность, это крупнейшая экономика не только в рамках Шанхайской организации сотрудничества, но и в рамках всего мира", — сказал он. По его словам, рост экономики КНР, который является устойчивым "последние долгие-долгие годы", обеспечивает ее активное вовлечение в международную торговлю. "Да, объем взаимовыгодной торговли в рамках ШОС растет. Для нас это тоже взаимовыгодный процесс, но одной торговлей, товарооборотом сотрудничество не исчерпывается", — пояснил Лавров и указал, что следует учитывать инвестиционные проекты, уделять внимание и проектам, направленным на локализацию производства в контексте инвестиционной деятельности. В целом, всеобъемлющий характер экономического партнерства РФ и КНР является выгодным для всех участников, заключил министр.
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сергей лавров, россия, китай
Экономика, Сергей Лавров, РОССИЯ, КИТАЙ
12:55 21.05.2024
 
Россия не видит рисков в росте китайской экономики, заявил Лавров

Лавров: РФ не видит риски в росте экономики КНР, это естественное развитие вещей

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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АСТАНА, 21 мая - ПРАЙМ. Москва не видит рисков в связи с ростом китайской экономики. Он является естественным развитием вещей. Об этом заявил в ходе пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел (СМИД) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не видим рисков в любом естественном развитии вещей. Рост китайской экономики - это объективная реальность, это крупнейшая экономика не только в рамках Шанхайской организации сотрудничества, но и в рамках всего мира", — сказал он.
По его словам, рост экономики КНР, который является устойчивым "последние долгие-долгие годы", обеспечивает ее активное вовлечение в международную торговлю.
"Да, объем взаимовыгодной торговли в рамках ШОС растет. Для нас это тоже взаимовыгодный процесс, но одной торговлей, товарооборотом сотрудничество не исчерпывается", — пояснил Лавров и указал, что следует учитывать инвестиционные проекты, уделять внимание и проектам, направленным на локализацию производства в контексте инвестиционной деятельности.
В целом, всеобъемлющий характер экономического партнерства РФ и КНР является выгодным для всех участников, заключил министр.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
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ЭкономикаСергей ЛавровРОССИЯКИТАЙ
 
 
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