https://1prime.ru/20240521/komissiya-848381356.html

В Польше создали новую комиссию "по российскому влиянию"

В Польше создали новую комиссию "по российскому влиянию" - 21.05.2024, ПРАЙМ

В Польше создали новую комиссию "по российскому влиянию"

Польские власти создали новую комиссию по расследованию "российского влияния", якобы имевшего место в стране в течение последних лет. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T17:41+0300

2024-05-21T17:41+0300

2024-05-21T17:41+0300

политика

польша

россия

дональд туск

https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_0:214:4093:2516_1920x0_80_0_0_602de7a776d3610340a519f14042550f.jpg

ВАРШАВА, 21 мая – ПРАЙМ. Польские власти создали новую комиссию по расследованию "российского влияния", якобы имевшего место в стране в течение последних лет. Москва ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других государств и называла их голословными. По словам премьер-министра Польши Туска, он распорядился "о создании комиссии по расследованию российского и белорусского влияния в Польше в 2004-2024 гг". Руководителем комиссии стал глава службы контрразведки генерал Ярослав Стружик. Первые результаты ее работы будут представлены уже летом. Туск выступил с идеей создать в сейме комиссию по изучению "влияния России" на польскую политику после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт. Данную идею одобрил президент Польши Анджей Дуда. Спикер сейма Шимон Холовня выступил против создания такой комиссии. Он заявил, что "для преследования шпионов существуют спецслужбы, а не комиссии сейма". Ранее Туск заявил, что в новой комиссии не будет политиков и в ее состав войдут лишь эксперты и специалисты, не связанные с политическими элитами. В Польше уже существовала такая комиссия. Ее учредили в 2023 году. Она должна была изучить якобы "российское влияние" на решения властей страны в 2007-2022 годах. Предполагалось, она начнет свою работу по существу после парламентских выборов 15 октября 2023 года. Однако, новый состав сейма, где инициировавшая создание комиссии партия "Право и справедливость" уже не имела большинства, проголосовал против продолжения работы этой комиссии.

https://1prime.ru/20240513/polsha-848112164.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, россия, дональд туск