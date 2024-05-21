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В Польше создали новую комиссию "по российскому влиянию"
В Польше создали новую комиссию "по российскому влиянию" - 21.05.2024, ПРАЙМ
В Польше создали новую комиссию "по российскому влиянию"
Польские власти создали новую комиссию по расследованию "российского влияния", якобы имевшего место в стране в течение последних лет. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T17:41+0300
2024-05-21T17:41+0300
2024-05-21T17:41+0300
политика
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ВАРШАВА, 21 мая – ПРАЙМ. Польские власти создали новую комиссию по расследованию "российского влияния", якобы имевшего место в стране в течение последних лет. Москва ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других государств и называла их голословными. По словам премьер-министра Польши Туска, он распорядился "о создании комиссии по расследованию российского и белорусского влияния в Польше в 2004-2024 гг". Руководителем комиссии стал глава службы контрразведки генерал Ярослав Стружик. Первые результаты ее работы будут представлены уже летом. Туск выступил с идеей создать в сейме комиссию по изучению "влияния России" на польскую политику после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт. Данную идею одобрил президент Польши Анджей Дуда. Спикер сейма Шимон Холовня выступил против создания такой комиссии. Он заявил, что "для преследования шпионов существуют спецслужбы, а не комиссии сейма". Ранее Туск заявил, что в новой комиссии не будет политиков и в ее состав войдут лишь эксперты и специалисты, не связанные с политическими элитами. В Польше уже существовала такая комиссия. Ее учредили в 2023 году. Она должна была изучить якобы "российское влияние" на решения властей страны в 2007-2022 годах. Предполагалось, она начнет свою работу по существу после парламентских выборов 15 октября 2023 года. Однако, новый состав сейма, где инициировавшая создание комиссии партия "Право и справедливость" уже не имела большинства, проголосовал против продолжения работы этой комиссии.
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польша, россия, дональд туск
Политика, ПОЛЬША, РОССИЯ, Дональд Туск
В Польше создали новую комиссию "по российскому влиянию"
Премьер Польши Туск распорядился создать новую комиссию "по российскому влиянию"
ВАРШАВА, 21 мая – ПРАЙМ. Польские власти создали новую комиссию по расследованию "российского влияния", якобы имевшего место в стране в течение последних лет.
Москва ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других государств и называла их голословными.
По словам премьер-министра Польши Туска, он распорядился "о создании комиссии по расследованию российского и белорусского влияния в Польше в 2004-2024 гг". Руководителем комиссии стал глава службы контрразведки генерал Ярослав Стружик. Первые результаты ее работы будут представлены уже летом.
Туск выступил с идеей создать в сейме комиссию по изучению "влияния России" на польскую политику после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт. Данную идею одобрил президент Польши Анджей Дуда. Спикер сейма Шимон Холовня выступил против создания такой комиссии. Он заявил, что "для преследования шпионов существуют спецслужбы, а не комиссии сейма".
Ранее Туск заявил, что в новой комиссии не будет политиков и в ее состав войдут лишь эксперты и специалисты, не связанные с политическими элитами.
В Польше уже существовала такая комиссия. Ее учредили в 2023 году. Она должна была изучить якобы "российское влияние" на решения властей страны в 2007-2022 годах. Предполагалось, она начнет свою работу по существу после парламентских выборов 15 октября 2023 года. Однако, новый состав сейма, где инициировавшая создание комиссии партия "Право и справедливость" уже не имела большинства, проголосовал против продолжения работы этой комиссии.
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