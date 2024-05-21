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В постпредстве России прокомментировали решение ЕС передать Украине активы - 21.05.2024, ПРАЙМ
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В постпредстве России прокомментировали решение ЕС передать Украине активы
В постпредстве России прокомментировали решение ЕС передать Украине активы - 21.05.2024, ПРАЙМ
В постпредстве России прокомментировали решение ЕС передать Украине активы
Европейский превращает воровство в инструмент своей внешней политики, отметили в постпредстве России при блоке. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T22:46+0300
2024-05-21T22:46+0300
политика
замороженные российские активы
ес
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая — ПРАЙМ. Европейский превращает воровство в инструмент своей внешней политики, отметили в постпредстве России при блоке.Так, они ответили на решение Совета альянса направить российские активы на нужды Украины.Совет ЕС 21 мая утвердил решение об использовании доходов от российских активов на военную помощь Украине. Решение состоит в пополнении бюджета Евросоюза доходами от замороженных активов."На самом же деле ЕС продемонстрировал всему мировому сообществу, что отныне он чувствует себя вправе украсть доверенные ему финансовые резервы, отказаться от своих же обязательств по защите частной собственности и капиталовложений, соблюдению международно-правовых иммунитетов. Таким образом, воровство официально возведено в ранг инструментов внешней политики Брюсселя", — указывается в публикации российской дипмиссии.В комментарии сообщается, что данное решение ярко показывает "европейские ценности" и "порядок, основанный на правилах".В дипмиссии добавили, что блок и еврозона столкнутся с последствиями из-за махинаций с доходами, рано или поздно их придется вернуть.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать.
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замороженные российские активы, ес
Политика, замороженные российские активы, ЕС
22:46 21.05.2024
 
В постпредстве России прокомментировали решение ЕС передать Украине активы

Постпредство РФ: ЕС превратил воровство активов в инструмент внешней политики

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая — ПРАЙМ. Европейский превращает воровство в инструмент своей внешней политики, отметили в постпредстве России при блоке.
Так, они ответили на решение Совета альянса направить российские активы на нужды Украины.
Совет ЕС 21 мая утвердил решение об использовании доходов от российских активов на военную помощь Украине. Решение состоит в пополнении бюджета Евросоюза доходами от замороженных активов.
"На самом же деле ЕС продемонстрировал всему мировому сообществу, что отныне он чувствует себя вправе украсть доверенные ему финансовые резервы, отказаться от своих же обязательств по защите частной собственности и капиталовложений, соблюдению международно-правовых иммунитетов. Таким образом, воровство официально возведено в ранг инструментов внешней политики Брюсселя", — указывается в публикации российской дипмиссии.
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В комментарии сообщается, что данное решение ярко показывает "европейские ценности" и "порядок, основанный на правилах".
В дипмиссии добавили, что блок и еврозона столкнутся с последствиями из-за махинаций с доходами, рано или поздно их придется вернуть.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать.
 
Политиказамороженные российские активыЕС
 
 
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