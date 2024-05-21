https://1prime.ru/20240521/kosmos-848363488.html
Спецслужбы следят за военной программой США в космосе, заявили в Кремле
Спецслужбы следят за военной программой США в космосе, заявили в Кремле - 21.05.2024, ПРАЙМ
Спецслужбы следят за военной программой США в космосе, заявили в Кремле
Российские спецслужбы делают свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов об информированности Москвы о... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:28+0300
2024-05-21T12:28+0300
2024-05-21T12:34+0300
вооружения
дмитрий песков
кремль
космос
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российские спецслужбы делают свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов об информированности Москвы о военной программе США в космосе. "Первое – разумеется, наши специальные службы выполняют работу, второе – мы просто просим обратить внимание на то, что нам не удалось выйти на принятие соответствующей резолюции по космосу", — сказал он. Песков напомнил, что Москва выступала с комплексным решением по проблеме милитаризации космоса, за полный отказ от размещения оружия в космосе. Он порекомендовал посмотреть на тех, кто голосовал против.
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дмитрий песков, кремль, космос
Вооружения, Дмитрий Песков, Кремль, космос
Спецслужбы следят за военной программой США в космосе, заявили в Кремле
Песков: российские спецслужбы следят за военной программой США в космосе
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российские спецслужбы делают свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов об информированности Москвы о военной программе США в космосе.
"Первое – разумеется, наши специальные службы выполняют работу, второе – мы просто просим обратить внимание на то, что нам не удалось выйти на принятие соответствующей резолюции по космосу", — сказал он.
Песков напомнил, что Москва выступала с комплексным решением по проблеме милитаризации космоса, за полный отказ от размещения оружия в космосе. Он порекомендовал посмотреть на тех, кто голосовал против.
Небензя рассказал об ответе России на милитаризацию космоса Западом