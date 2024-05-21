https://1prime.ru/20240521/kosmos-848363488.html

Спецслужбы следят за военной программой США в космосе, заявили в Кремле

Спецслужбы следят за военной программой США в космосе, заявили в Кремле - 21.05.2024, ПРАЙМ

Спецслужбы следят за военной программой США в космосе, заявили в Кремле

Российские спецслужбы делают свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов об информированности Москвы о... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T12:28+0300

2024-05-21T12:28+0300

2024-05-21T12:34+0300

вооружения

дмитрий песков

кремль

космос

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российские спецслужбы делают свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов об информированности Москвы о военной программе США в космосе. "Первое – разумеется, наши специальные службы выполняют работу, второе – мы просто просим обратить внимание на то, что нам не удалось выйти на принятие соответствующей резолюции по космосу", — сказал он. Песков напомнил, что Москва выступала с комплексным решением по проблеме милитаризации космоса, за полный отказ от размещения оружия в космосе. Он порекомендовал посмотреть на тех, кто голосовал против.

https://1prime.ru/20240521/kosmos-848347773.html

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дмитрий песков, кремль, космос