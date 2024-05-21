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Авиакомпания "Россия" начала продавать билеты на Кубу на зиму
Авиакомпания "Россия" начала продавать билеты на Кубу на зиму - 21.05.2024, ПРАЙМ
Авиакомпания "Россия" начала продавать билеты на Кубу на зиму
Пассажиры теперь могут приобрести билеты на рейсы авиакомпании "Россия" в Гавану и Варадеро на Кубе на зимний сезон 2024-2025 годов, говорится в официальном... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T14:21+0300
2024-05-21T14:21+0300
2024-05-21T14:21+0300
экономика
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Пассажиры теперь могут приобрести билеты на рейсы авиакомпании "Россия" в Гавану и Варадеро на Кубе на зимний сезон 2024-2025 годов, говорится в официальном Telegram-канале группы "Аэрофлот". "Аэрофлот открыл продажи билетов в Гавану и Варадеро на зимнее расписание 2024-2025 гг. Полёты будут выполняться из аэропорта Шереметьево авиакомпанией "Россия" на комфортабельных широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777", - говорится в сообщении. В действующем расписании группа "Аэрофлот" также выполняет регулярные рейсы в Варадеро с частотой полётов до трёх раз в неделю. На рейсах доступна услуга Sleep+, в рамках которой пассажир при регистрации на рейс сможет забронировать блок из трёх или четырёх кресел в экономическом классе.
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куба, авиакомпания россия, авиабилеты
Экономика, КУБА, авиакомпания Россия, авиабилеты
Авиакомпания "Россия" начала продавать билеты на Кубу на зиму
Авиакомпания "Россия" открыла продажи билетов в Гавану и Варадеро на зиму
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Пассажиры теперь могут приобрести билеты на рейсы авиакомпании "Россия" в Гавану и Варадеро на Кубе на зимний сезон 2024-2025 годов, говорится в официальном Telegram-канале группы "Аэрофлот".
"Аэрофлот открыл продажи билетов в Гавану и Варадеро на зимнее расписание 2024-2025 гг. Полёты будут выполняться из аэропорта Шереметьево авиакомпанией "Россия" на комфортабельных широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777", - говорится в сообщении.
В действующем расписании группа "Аэрофлот" также выполняет регулярные рейсы в Варадеро с частотой полётов до трёх раз в неделю. На рейсах доступна услуга Sleep+, в рамках которой пассажир при регистрации на рейс сможет забронировать блок из трёх или четырёх кресел в экономическом классе.
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