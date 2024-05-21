https://1prime.ru/20240521/kumovstvo-848349423.html
Опрос показал, насколько распространено кумовство среди работодателей в РФ
Опрос показал, насколько распространено кумовство среди работодателей в РФ - 21.05.2024, ПРАЙМ
Опрос показал, насколько распространено кумовство среди работодателей в РФ
Большинство российских компаний принимают на работу родственников своих сотрудников, но каждый шестой работодатель не станет рассматривать таких кандидатов,... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T07:00+0300
2024-05-21T07:00+0300
2024-05-21T07:00+0300
экономика
россия
работодатели
наем сотрудников
https://cdnn.1prime.ru/img/82868/02/828680266_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_865689822850dfbdfd550d6c9f62d450.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Большинство российских компаний принимают на работу родственников своих сотрудников, но каждый шестой работодатель не станет рассматривать таких кандидатов, говорится в исследовании SuperJob, подготовленном для РИА Новости. "78% российских компаний принимают на работу родственников своих сотрудников. Только каждый шестой работодатель (16%) не рассматривает подобных кандидатов", - выяснили специалисты, опросив 1000 респондентов. Еще 6% с ответом затруднились. Причем проще всего найти работу через родственников в производственной, финансовой и строительной сферах, отмечают эксперты. В этих отраслях таких кандидатов принимают на работу 90%, 85% и 82% компаний соответственно. Как подчеркивают исследователи, чем больше организация, тем чаще она нанимает близких людей сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек, - 72% работодателей, а среди компаний крупного бизнеса - уже 87%.
https://1prime.ru/20240503/uvolnenie-847877242.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82868/02/828680266_0:0:1875:1406_1920x0_80_0_0_c0b8028c05347a6dd2b903561a778b80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, работодатели, наем сотрудников
Экономика, РОССИЯ, работодатели, наем сотрудников
Опрос показал, насколько распространено кумовство среди работодателей в РФ
SuperJob: 80% работодателей в РФ готовы нанять родственников своих сотрудников
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Большинство российских компаний принимают на работу родственников своих сотрудников, но каждый шестой работодатель не станет рассматривать таких кандидатов, говорится в исследовании SuperJob, подготовленном для РИА Новости.
"78% российских компаний принимают на работу родственников своих сотрудников. Только каждый шестой работодатель (16%) не рассматривает подобных кандидатов", - выяснили специалисты, опросив 1000 респондентов. Еще 6% с ответом затруднились.
Причем проще всего найти работу через родственников в производственной, финансовой и строительной сферах, отмечают эксперты. В этих отраслях таких кандидатов принимают на работу 90%, 85% и 82% компаний соответственно.
Работодатели не имеют права увольнять отцов-одиночек, напомнили в Госдуме
Как подчеркивают исследователи, чем больше организация, тем чаще она нанимает близких людей сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек, - 72% работодателей, а среди компаний крупного бизнеса - уже 87%.