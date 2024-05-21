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Опрос показал, насколько распространено кумовство среди работодателей в РФ - 21.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240521/kumovstvo-848349423.html
Опрос показал, насколько распространено кумовство среди работодателей в РФ
Опрос показал, насколько распространено кумовство среди работодателей в РФ - 21.05.2024, ПРАЙМ
Опрос показал, насколько распространено кумовство среди работодателей в РФ
Большинство российских компаний принимают на работу родственников своих сотрудников, но каждый шестой работодатель не станет рассматривать таких кандидатов,... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T07:00+0300
2024-05-21T07:00+0300
экономика
россия
работодатели
наем сотрудников
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Большинство российских компаний принимают на работу родственников своих сотрудников, но каждый шестой работодатель не станет рассматривать таких кандидатов, говорится в исследовании SuperJob, подготовленном для РИА Новости. "78% российских компаний принимают на работу родственников своих сотрудников. Только каждый шестой работодатель (16%) не рассматривает подобных кандидатов", - выяснили специалисты, опросив 1000 респондентов. Еще 6% с ответом затруднились. Причем проще всего найти работу через родственников в производственной, финансовой и строительной сферах, отмечают эксперты. В этих отраслях таких кандидатов принимают на работу 90%, 85% и 82% компаний соответственно. Как подчеркивают исследователи, чем больше организация, тем чаще она нанимает близких людей сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек, - 72% работодателей, а среди компаний крупного бизнеса - уже 87%.
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россия, работодатели, наем сотрудников
Экономика, РОССИЯ, работодатели, наем сотрудников
07:00 21.05.2024
 
Опрос показал, насколько распространено кумовство среди работодателей в РФ

SuperJob: 80% работодателей в РФ готовы нанять родственников своих сотрудников

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк% Сотрудники офиса
% Сотрудники офиса - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Большинство российских компаний принимают на работу родственников своих сотрудников, но каждый шестой работодатель не станет рассматривать таких кандидатов, говорится в исследовании SuperJob, подготовленном для РИА Новости.
"78% российских компаний принимают на работу родственников своих сотрудников. Только каждый шестой работодатель (16%) не рассматривает подобных кандидатов", - выяснили специалисты, опросив 1000 респондентов. Еще 6% с ответом затруднились.
Причем проще всего найти работу через родственников в производственной, финансовой и строительной сферах, отмечают эксперты. В этих отраслях таких кандидатов принимают на работу 90%, 85% и 82% компаний соответственно.
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Как подчеркивают исследователи, чем больше организация, тем чаще она нанимает близких людей сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек, - 72% работодателей, а среди компаний крупного бизнеса - уже 87%.
 
ЭкономикаРОССИЯработодателинаем сотрудников
 
 
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