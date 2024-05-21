https://1prime.ru/20240521/kumovstvo-848349423.html

Опрос показал, насколько распространено кумовство среди работодателей в РФ

Опрос показал, насколько распространено кумовство среди работодателей в РФ - 21.05.2024, ПРАЙМ

Опрос показал, насколько распространено кумовство среди работодателей в РФ

Большинство российских компаний принимают на работу родственников своих сотрудников, но каждый шестой работодатель не станет рассматривать таких кандидатов,... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T07:00+0300

2024-05-21T07:00+0300

2024-05-21T07:00+0300

экономика

россия

работодатели

наем сотрудников

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Большинство российских компаний принимают на работу родственников своих сотрудников, но каждый шестой работодатель не станет рассматривать таких кандидатов, говорится в исследовании SuperJob, подготовленном для РИА Новости. "78% российских компаний принимают на работу родственников своих сотрудников. Только каждый шестой работодатель (16%) не рассматривает подобных кандидатов", - выяснили специалисты, опросив 1000 респондентов. Еще 6% с ответом затруднились. Причем проще всего найти работу через родственников в производственной, финансовой и строительной сферах, отмечают эксперты. В этих отраслях таких кандидатов принимают на работу 90%, 85% и 82% компаний соответственно. Как подчеркивают исследователи, чем больше организация, тем чаще она нанимает близких людей сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек, - 72% работодателей, а среди компаний крупного бизнеса - уже 87%.

https://1prime.ru/20240503/uvolnenie-847877242.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, работодатели, наем сотрудников