https://1prime.ru/20240521/lavrov-848366364.html
Запад хочет подмять Восток под себя, заявил Лавров
Запад хочет подмять Восток под себя, заявил Лавров - 21.05.2024, ПРАЙМ
Запад хочет подмять Восток под себя, заявил Лавров
Запад хочет не просто сойтись с Востоком, а подмять его под себя, у него ничего не получится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T13:23+0300
2024-05-21T13:23+0300
2024-05-21T13:36+0300
сергей лавров
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848365960_0:319:3075:2048_1920x0_80_0_0_b0d743cf22dccb4c5ed0d7dc65834c06.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Запад хочет не просто сойтись с Востоком, а подмять его под себя, у него ничего не получится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам замедания СМИД ШОС."Но Запад есть Запад, и Восток есть Восток, но Запад хочет опровергнуть Киплинга и не просто сойтись с Востоком и подмять Восток под себя, я думаю, это не получится", - сказал он.По словам министра, проблема евразийской безопасности заключается в необходимости активизации игроков региона, их мобилизации для установления собственных порядков. Лавров напомнил, что США и Европа используют различные форматы сотрудничества с Центральной Азией, чтобы подмять все протекающие там процессы под себя.Английский писатель Редьяр Киплинг в 1889 году представил стихотворение "Баллада о Западе и Востоке". Произведение начинается со строк: "О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда".
https://1prime.ru/20240521/kitay-848364765.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848365960_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_83e5a7d494821b6d8f78a08694fe0767.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, запад
Запад хочет подмять Восток под себя, заявил Лавров
Лавров: Запад хочет опровергнуть Киплинга, не просто сойтись с Востоком, подмять под себя
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Запад хочет не просто сойтись с Востоком, а подмять его под себя, у него ничего не получится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам замедания СМИД ШОС.
"Но Запад есть Запад, и Восток есть Восток, но Запад хочет опровергнуть Киплинга и не просто сойтись с Востоком и подмять Восток под себя, я думаю, это не получится", - сказал он.
По словам министра, проблема евразийской безопасности заключается в необходимости активизации игроков региона, их мобилизации для установления собственных порядков.
Лавров напомнил, что США и Европа используют различные форматы сотрудничества с Центральной Азией, чтобы подмять все протекающие там процессы под себя.
Английский писатель Редьяр Киплинг в 1889 году представил стихотворение "Баллада о Западе и Востоке". Произведение начинается со строк: "О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда".
Россия не видит рисков в росте китайской экономики, заявил Лавров