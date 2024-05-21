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Запад хочет подмять Восток под себя, заявил Лавров - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Запад хочет подмять Восток под себя, заявил Лавров
Запад хочет подмять Восток под себя, заявил Лавров - 21.05.2024, ПРАЙМ
Запад хочет подмять Восток под себя, заявил Лавров
Запад хочет не просто сойтись с Востоком, а подмять его под себя, у него ничего не получится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T13:23+0300
2024-05-21T13:36+0300
сергей лавров
запад
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Запад хочет не просто сойтись с Востоком, а подмять его под себя, у него ничего не получится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам замедания СМИД ШОС."Но Запад есть Запад, и Восток есть Восток, но Запад хочет опровергнуть Киплинга и не просто сойтись с Востоком и подмять Восток под себя, я думаю, это не получится", - сказал он.По словам министра, проблема евразийской безопасности заключается в необходимости активизации игроков региона, их мобилизации для установления собственных порядков. Лавров напомнил, что США и Европа используют различные форматы сотрудничества с Центральной Азией, чтобы подмять все протекающие там процессы под себя.Английский писатель Редьяр Киплинг в 1889 году представил стихотворение "Баллада о Западе и Востоке". Произведение начинается со строк: "О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда".
https://1prime.ru/20240521/kitay-848364765.html
запад
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сергей лавров, запад
Сергей Лавров, ЗАПАД
13:23 21.05.2024 (обновлено: 13:36 21.05.2024)
 
Запад хочет подмять Восток под себя, заявил Лавров

Лавров: Запад хочет опровергнуть Киплинга, не просто сойтись с Востоком, подмять под себя

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаседание XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике
Заседание XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Запад хочет не просто сойтись с Востоком, а подмять его под себя, у него ничего не получится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам замедания СМИД ШОС.
"Но Запад есть Запад, и Восток есть Восток, но Запад хочет опровергнуть Киплинга и не просто сойтись с Востоком и подмять Восток под себя, я думаю, это не получится", - сказал он.
По словам министра, проблема евразийской безопасности заключается в необходимости активизации игроков региона, их мобилизации для установления собственных порядков.
Лавров напомнил, что США и Европа используют различные форматы сотрудничества с Центральной Азией, чтобы подмять все протекающие там процессы под себя.
Английский писатель Редьяр Киплинг в 1889 году представил стихотворение "Баллада о Западе и Востоке". Произведение начинается со строк: "О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
Россия не видит рисков в росте китайской экономики, заявил Лавров
12:55
 
Сергей ЛавровЗАПАД
 
 
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