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Слуцкий рассказал, какие налоговые изменения не поддержит ЛДПР

Слуцкий рассказал, какие налоговые изменения не поддержит ЛДПР - 21.05.2024, ПРАЙМ

Слуцкий рассказал, какие налоговые изменения не поддержит ЛДПР

ЛДПР не поддержит изменения в налоговой системе, если они негативно отразятся на жизни простых людей. Об этом журналистам сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T15:44+0300

2024-05-21T15:44+0300

2024-05-21T16:08+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. ЛДПР не поддержит изменения в налоговой системе, если они негативно отразятся на жизни простых людей. Об этом журналистам сообщил лидер партии Леонид Слуцкий."Мы за справедливое налоговое бремя, о котором говорил президент. Все, что будет отражаться на простых людях, все, что ухудшит положение тех, кто сегодня и так живет, к сожалению, давайте говорить правду, достаточно бедно, мы будем выступать против", — сказал парламентарий.Госдума объявила о проведении парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства, а правительство представило свои предложения. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что основной целью изменений является более справедливое распределение налоговой нагрузки в пользу лиц с высокими доходами и борьба с налоговыми лазейками.Прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, а изменения в налогообложении бизнеса не коснутся 95% малых предприятий. Ключевыми ориентирами при внедрении новых налоговых мер будут баланс бюджета и создание стимулов для инвестиций в экономику.

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