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Слуцкий рассказал, какие налоговые изменения не поддержит ЛДПР - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Слуцкий рассказал, какие налоговые изменения не поддержит ЛДПР
Слуцкий рассказал, какие налоговые изменения не поддержит ЛДПР - 21.05.2024, ПРАЙМ
Слуцкий рассказал, какие налоговые изменения не поддержит ЛДПР
ЛДПР не поддержит изменения в налоговой системе, если они негативно отразятся на жизни простых людей. Об этом журналистам сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T15:44+0300
2024-05-21T16:08+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. ЛДПР не поддержит изменения в налоговой системе, если они негативно отразятся на жизни простых людей. Об этом журналистам сообщил лидер партии Леонид Слуцкий."Мы за справедливое налоговое бремя, о котором говорил президент. Все, что будет отражаться на простых людях, все, что ухудшит положение тех, кто сегодня и так живет, к сожалению, давайте говорить правду, достаточно бедно, мы будем выступать против", — сказал парламентарий.Госдума объявила о проведении парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства, а правительство представило свои предложения. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что основной целью изменений является более справедливое распределение налоговой нагрузки в пользу лиц с высокими доходами и борьба с налоговыми лазейками.Прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, а изменения в налогообложении бизнеса не коснутся 95% малых предприятий. Ключевыми ориентирами при внедрении новых налоговых мер будут баланс бюджета и создание стимулов для инвестиций в экономику.
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россия, новости
Налоги, РОССИЯ, Новости
15:44 21.05.2024 (обновлено: 16:08 21.05.2024)
 
Слуцкий рассказал, какие налоговые изменения не поддержит ЛДПР

Слуцкий: ЛДПР не поддержит те налоговые изменения, которые ухудшат жизнь людей

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. ЛДПР не поддержит изменения в налоговой системе, если они негативно отразятся на жизни простых людей. Об этом журналистам сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
"Мы за справедливое налоговое бремя, о котором говорил президент. Все, что будет отражаться на простых людях, все, что ухудшит положение тех, кто сегодня и так живет, к сожалению, давайте говорить правду, достаточно бедно, мы будем выступать против", — сказал парламентарий.
Госдума объявила о проведении парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства, а правительство представило свои предложения. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что основной целью изменений является более справедливое распределение налоговой нагрузки в пользу лиц с высокими доходами и борьба с налоговыми лазейками.
Прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, а изменения в налогообложении бизнеса не коснутся 95% малых предприятий. Ключевыми ориентирами при внедрении новых налоговых мер будут баланс бюджета и создание стимулов для инвестиций в экономику.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
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