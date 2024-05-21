https://1prime.ru/20240521/legitimnost-848362452.html

В Кремле ответили на вопрос о легитимности президентства Зеленского

В Кремле ответили на вопрос о легитимности президентства Зеленского - 21.05.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос о легитимности президентства Зеленского

По вопросу о легитимности президентства Владимира Зеленского Кремль исходит из изложенной президентом РФ Владимиром Путиным в Китае позиции. Об этом сообщил... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T12:18+0300

2024-05-21T12:18+0300

2024-05-21T12:18+0300

политика

украина

дмитрий песков

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. По вопросу о легитимности президентства Владимира Зеленского Кремль исходит из изложенной президентом РФ Владимиром Путиным в Китае позиции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос о реакции в Кремле на заявление ООН о том, что она продолжит считать Зеленского легитимным президентом Украины и именно с ним будет общаться генсек организации Антониу Гутерреш. "Мы исходим из той позиции, которая была изложена президентом России. Он об этом рассказал в Китае на своей пресс-конференции, все это могли слышать. И там все было четко сказано. Из этого мы и исходим", —ответил Песков журналистам. Путин в середине мая в ходе пресс-конференции сообщил, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

https://1prime.ru/20240521/zelenskiy-848356377.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, дмитрий песков, владимир зеленский