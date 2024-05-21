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В Кремле ответили на вопрос о легитимности президентства Зеленского - 21.05.2024, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на вопрос о легитимности президентства Зеленского
В Кремле ответили на вопрос о легитимности президентства Зеленского - 21.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о легитимности президентства Зеленского
По вопросу о легитимности президентства Владимира Зеленского Кремль исходит из изложенной президентом РФ Владимиром Путиным в Китае позиции. Об этом сообщил... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:18+0300
2024-05-21T12:18+0300
политика
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. По вопросу о легитимности президентства Владимира Зеленского Кремль исходит из изложенной президентом РФ Владимиром Путиным в Китае позиции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали Пескову вопрос о реакции в Кремле на заявление ООН о том, что она продолжит считать Зеленского легитимным президентом Украины и именно с ним будет общаться генсек организации Антониу Гутерреш. "Мы исходим из той позиции, которая была изложена президентом России. Он об этом рассказал в Китае на своей пресс-конференции, все это могли слышать. И там все было четко сказано. Из этого мы и исходим", —ответил Песков журналистам. Путин в середине мая в ходе пресс-конференции сообщил, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
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украина, дмитрий песков, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
12:18 21.05.2024
 
В Кремле ответили на вопрос о легитимности президентства Зеленского

Песков: в Кремле исходят из изложенной Путиным в Китае позиции по Зеленскому

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. По вопросу о легитимности президентства Владимира Зеленского Кремль исходит из изложенной президентом РФ Владимиром Путиным в Китае позиции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос о реакции в Кремле на заявление ООН о том, что она продолжит считать Зеленского легитимным президентом Украины и именно с ним будет общаться генсек организации Антониу Гутерреш.
"Мы исходим из той позиции, которая была изложена президентом России. Он об этом рассказал в Китае на своей пресс-конференции, все это могли слышать. И там все было четко сказано. Из этого мы и исходим", —ответил Песков журналистам.
Путин в середине мая в ходе пресс-конференции сообщил, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
"Это изменит страну". Зеленский принял опасное для Украины решение
10:50
 
ПолитикаУКРАИНАДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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