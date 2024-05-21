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Госдума ввела лимит на разовые переводы физлиц без открытия счета
Госдума ввела лимит на разовые переводы физлиц без открытия счета - 21.05.2024, ПРАЙМ
Госдума ввела лимит на разовые переводы физлиц без открытия счета
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T14:03+0300
2024-05-21T14:03+0300
2024-05-21T14:03+0300
кабмин
гд
лимит на переводы физлиц
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации. Документ разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов. Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена. Согласно пояснительной записке, это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере. Принятый депутатами закон ограничивает 100 тысячами рублей максимальную сумму денежных средств, в том числе электронных, переводимых разово по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации. Соответствующее изменение вносится в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Одновременно в статью 10 закона о национальной платежной системе вносится корреспондирующее изменение, которое повышает до 100 тысяч с 60 тысяч рублей сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа. Закон должен вступить через год после его официального опубликования.
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гд, лимит на переводы физлиц
Кабмин, ГД, лимит на переводы физлиц
Госдума ввела лимит на разовые переводы физлиц без открытия счета
Госдума ввела лимит в 100 тыс руб на разовые переводы физлиц без открытия счета
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.
Документ разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов.
Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена. Согласно пояснительной записке, это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере.
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Принятый депутатами закон ограничивает 100 тысячами рублей максимальную сумму денежных средств, в том числе электронных, переводимых разово по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации. Соответствующее изменение вносится в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов.
Одновременно в статью 10 закона о национальной платежной системе вносится корреспондирующее изменение, которое повышает до 100 тысяч с 60 тысяч рублей сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.
Закон должен вступить через год после его официального опубликования.