https://1prime.ru/20240521/limit-848367957.html

Госдума ввела лимит на разовые переводы физлиц без открытия счета

Госдума ввела лимит на разовые переводы физлиц без открытия счета - 21.05.2024, ПРАЙМ

Госдума ввела лимит на разовые переводы физлиц без открытия счета

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T14:03+0300

2024-05-21T14:03+0300

2024-05-21T14:03+0300

кабмин

гд

лимит на переводы физлиц

https://cdnn.1prime.ru/img/84246/05/842460504_0:71:3409:1988_1920x0_80_0_0_59cf01362a241fc72a411e70fc86bf0e.jpg

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации. Документ разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов. Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена. Согласно пояснительной записке, это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере. Принятый депутатами закон ограничивает 100 тысячами рублей максимальную сумму денежных средств, в том числе электронных, переводимых разово по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации. Соответствующее изменение вносится в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Одновременно в статью 10 закона о национальной платежной системе вносится корреспондирующее изменение, которое повышает до 100 тысяч с 60 тысяч рублей сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа. Закон должен вступить через год после его официального опубликования.

https://1prime.ru/20240501/perevody-847821380.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гд, лимит на переводы физлиц