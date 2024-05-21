https://1prime.ru/20240521/mebel-848378485.html
В России выросли цены на один вид мебели
В России выросли цены на один вид мебели - 21.05.2024, ПРАЙМ
В России выросли цены на один вид мебели
Цены на кухонную мебель в России в начале 2024 года выросли на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Газета.ru" со ссылкой... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T16:54+0300
2024-05-21T16:54+0300
2024-05-21T17:11+0300
россия
мебель
цены
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83366/60/833666069_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f75151b923fb8778741d240aea49b7d8.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Цены на кухонную мебель в России в начале 2024 года выросли на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Газета.ru" со ссылкой на руководителя департамента развития каналов продаж "Кухонный Двор" Карину Гудову."Это связано не только с увеличением стоимости материалов и комплектующих, но и с переходом на их поставку из дружественных стран, что привело к увеличению затрат и времени на логистику", — заметила эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Гудовой, это обусловлено ростом цен на материалы и переходом на продукцию из дружественных стран, которая доставляется дольше и дороже. Хотя начало 2024 года было на уровне предыдущего года, вторая половина 2023 года была характеризована небольшим снижением интереса россиян к кухонной мебели. Сейчас наблюдается рост спроса в размере 12 процентов.Эксперты также предполагают, что во второй половине 2024 года цены на кухни могут вырасти на пять-семь процентов. Это может быть вызвано ростом зарплат сотрудников, низкой безработицей и высокими процентными ставками по кредитам для компаний.
https://1prime.ru/20240402/ipoteka-846993615.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83366/60/833666069_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2f7230a91b025b25cd7e50f678a4d18a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мебель, цены, новости
РОССИЯ, мебель, цены, Новости
В России выросли цены на один вид мебели
Эксперт Гудова: мебель для кухни в России подорожала на десять процентов
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ.
Цены на кухонную мебель в России в начале 2024 года выросли на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Газета.ru"
со ссылкой на руководителя департамента развития каналов продаж "Кухонный Двор" Карину Гудову.
"Это связано не только с увеличением стоимости материалов и комплектующих, но и с переходом на их поставку из дружественных стран, что привело к увеличению затрат и времени на логистику", — заметила эксперт.
По словам Гудовой, это обусловлено ростом цен на материалы и переходом на продукцию из дружественных стран, которая доставляется дольше и дороже. Хотя начало 2024 года было на уровне предыдущего года, вторая половина 2023 года была характеризована небольшим снижением интереса россиян к кухонной мебели. Сейчас наблюдается рост спроса в размере 12 процентов.
Эксперты также предполагают, что во второй половине 2024 года цены на кухни могут вырасти на пять-семь процентов. Это может быть вызвано ростом зарплат сотрудников, низкой безработицей и высокими процентными ставками по кредитам для компаний.
В России могут "встроить" мебель в ипотеку