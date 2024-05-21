https://1prime.ru/20240521/mebel-848378485.html

В России выросли цены на один вид мебели

В России выросли цены на один вид мебели - 21.05.2024, ПРАЙМ

В России выросли цены на один вид мебели

Цены на кухонную мебель в России в начале 2024 года выросли на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Газета.ru" со ссылкой... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T16:54+0300

2024-05-21T16:54+0300

2024-05-21T17:11+0300

россия

мебель

цены

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/83366/60/833666069_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f75151b923fb8778741d240aea49b7d8.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Цены на кухонную мебель в России в начале 2024 года выросли на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Газета.ru" со ссылкой на руководителя департамента развития каналов продаж "Кухонный Двор" Карину Гудову."Это связано не только с увеличением стоимости материалов и комплектующих, но и с переходом на их поставку из дружественных стран, что привело к увеличению затрат и времени на логистику", — заметила эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Гудовой, это обусловлено ростом цен на материалы и переходом на продукцию из дружественных стран, которая доставляется дольше и дороже. Хотя начало 2024 года было на уровне предыдущего года, вторая половина 2023 года была характеризована небольшим снижением интереса россиян к кухонной мебели. Сейчас наблюдается рост спроса в размере 12 процентов.Эксперты также предполагают, что во второй половине 2024 года цены на кухни могут вырасти на пять-семь процентов. Это может быть вызвано ростом зарплат сотрудников, низкой безработицей и высокими процентными ставками по кредитам для компаний.

https://1prime.ru/20240402/ipoteka-846993615.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мебель, цены, новости