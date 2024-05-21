Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросли цены на один вид мебели - 21.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240521/mebel-848378485.html
В России выросли цены на один вид мебели
В России выросли цены на один вид мебели - 21.05.2024, ПРАЙМ
В России выросли цены на один вид мебели
Цены на кухонную мебель в России в начале 2024 года выросли на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Газета.ru" со ссылкой... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T16:54+0300
2024-05-21T17:11+0300
россия
мебель
цены
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83366/60/833666069_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f75151b923fb8778741d240aea49b7d8.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Цены на кухонную мебель в России в начале 2024 года выросли на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Газета.ru" со ссылкой на руководителя департамента развития каналов продаж "Кухонный Двор" Карину Гудову."Это связано не только с увеличением стоимости материалов и комплектующих, но и с переходом на их поставку из дружественных стран, что привело к увеличению затрат и времени на логистику", — заметила эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Гудовой, это обусловлено ростом цен на материалы и переходом на продукцию из дружественных стран, которая доставляется дольше и дороже. Хотя начало 2024 года было на уровне предыдущего года, вторая половина 2023 года была характеризована небольшим снижением интереса россиян к кухонной мебели. Сейчас наблюдается рост спроса в размере 12 процентов.Эксперты также предполагают, что во второй половине 2024 года цены на кухни могут вырасти на пять-семь процентов. Это может быть вызвано ростом зарплат сотрудников, низкой безработицей и высокими процентными ставками по кредитам для компаний.
https://1prime.ru/20240402/ipoteka-846993615.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83366/60/833666069_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2f7230a91b025b25cd7e50f678a4d18a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мебель, цены, новости
РОССИЯ, мебель, цены, Новости
16:54 21.05.2024 (обновлено: 17:11 21.05.2024)
 
В России выросли цены на один вид мебели

Эксперт Гудова: мебель для кухни в России подорожала на десять процентов

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкКухня
Кухня - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Цены на кухонную мебель в России в начале 2024 года выросли на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Газета.ru" со ссылкой на руководителя департамента развития каналов продаж "Кухонный Двор" Карину Гудову.
"Это связано не только с увеличением стоимости материалов и комплектующих, но и с переходом на их поставку из дружественных стран, что привело к увеличению затрат и времени на логистику", — заметила эксперт.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По словам Гудовой, это обусловлено ростом цен на материалы и переходом на продукцию из дружественных стран, которая доставляется дольше и дороже. Хотя начало 2024 года было на уровне предыдущего года, вторая половина 2023 года была характеризована небольшим снижением интереса россиян к кухонной мебели. Сейчас наблюдается рост спроса в размере 12 процентов.
Эксперты также предполагают, что во второй половине 2024 года цены на кухни могут вырасти на пять-семь процентов. Это может быть вызвано ростом зарплат сотрудников, низкой безработицей и высокими процентными ставками по кредитам для компаний.
Кухня в новой квартире - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
В России могут "встроить" мебель в ипотеку
2 апреля, 11:53
 
РОССИЯмебельценыНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала