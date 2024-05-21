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Зеленский больше не вправе представлять Украину, заявил Медведчук - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Зеленский больше не вправе представлять Украину, заявил Медведчук
Зеленский больше не вправе представлять Украину, заявил Медведчук - 21.05.2024, ПРАЙМ
Зеленский больше не вправе представлять Украину, заявил Медведчук
С 21 мая Владимир Зеленский больше не вправе представлять Украину за границей. Об этом заявил РИА Новости председатель Совета движения "Другая Украина", доктор... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T08:48+0300
2024-05-21T08:48+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. С 21 мая Владимир Зеленский больше не вправе представлять Украину за границей. Об этом заявил РИА Новости председатель Совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук. "Вопрос не в том, может или нет, а в том, что он не имеет никакого права это делать", — ответил он на вопрос, может ли Зеленский представлять Украину на международной арене с 21 мая. Медведчук отметил, что Зеленский "уже не представляет Украину, его подпись на документах не значит ровно ничего, так как не имеет юридической силы". По его словам, при Зеленском Украина перестала существовать в экономическом, политическом плане, а "с 21 мая 2024 года Зеленский потерял свою легитимность, пробито очередное дно". Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:48 21.05.2024
 
Зеленский больше не вправе представлять Украину, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский с 21 мая не имеет права представлять Украину

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. С 21 мая Владимир Зеленский больше не вправе представлять Украину за границей. Об этом заявил РИА Новости председатель Совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук.
"Вопрос не в том, может или нет, а в том, что он не имеет никакого права это делать", — ответил он на вопрос, может ли Зеленский представлять Украину на международной арене с 21 мая.
Медведчук отметил, что Зеленский "уже не представляет Украину, его подпись на документах не значит ровно ничего, так как не имеет юридической силы".
По его словам, при Зеленском Украина перестала существовать в экономическом, политическом плане, а "с 21 мая 2024 года Зеленский потерял свою легитимность, пробито очередное дно".
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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