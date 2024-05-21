https://1prime.ru/20240521/medvedchuk-848351398.html

Зеленский больше не вправе представлять Украину, заявил Медведчук

Зеленский больше не вправе представлять Украину, заявил Медведчук - 21.05.2024, ПРАЙМ

Зеленский больше не вправе представлять Украину, заявил Медведчук

С 21 мая Владимир Зеленский больше не вправе представлять Украину за границей. Об этом заявил РИА Новости председатель Совета движения "Другая Украина", доктор... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T08:48+0300

2024-05-21T08:48+0300

2024-05-21T08:48+0300

политика

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. С 21 мая Владимир Зеленский больше не вправе представлять Украину за границей. Об этом заявил РИА Новости председатель Совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук. "Вопрос не в том, может или нет, а в том, что он не имеет никакого права это делать", — ответил он на вопрос, может ли Зеленский представлять Украину на международной арене с 21 мая. Медведчук отметил, что Зеленский "уже не представляет Украину, его подпись на документах не значит ровно ничего, так как не имеет юридической силы". По его словам, при Зеленском Украина перестала существовать в экономическом, политическом плане, а "с 21 мая 2024 года Зеленский потерял свою легитимность, пробито очередное дно". Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.

https://1prime.ru/20240521/zelenskiy-848351132.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский