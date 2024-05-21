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Лондон не исключил новых мер по активам России после доходов - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Лондон не исключил новых мер по активам России после доходов
Лондон не исключил новых мер по активам России после доходов - 21.05.2024, ПРАЙМ
Лондон не исключил новых мер по активам России после доходов
Лондон рассматривает вариант новых инициатив касательно замороженных российских активов после использования доходов с них на нужды Украины, сообщил глава... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T18:50+0300
2024-05-21T18:50+0300
политика
великобритания
замороженные российские активы
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Лондон рассматривает вариант новых инициатив касательно замороженных российских активов после использования доходов с них на нужды Украины, сообщил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.Совет ЕС 21 мая утвердил решение об использовании доходов от российских активов на военную помощь Украине. Решение состоит в пополнении бюджета Евросоюза доходами от замороженных активов."Я думаю, очень важно сказать, что мы не исключаем принятие дальнейших мер по отношению к самим замороженным активам. Я считаю, что может настать время, когда Россия будет платить или ей придется выплатить репарации Украине за нанесенный ущерб, и на этом этапе эти базовые активы, которые мы всё ещё удерживаем, могут сыграть очень важную роль", — заявил он.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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великобритания, замороженные российские активы
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, замороженные российские активы
18:50 21.05.2024
 
Лондон не исключил новых мер по активам России после доходов

Лондон не исключил новых мер по активам России после использования доходов с них

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Лондон рассматривает вариант новых инициатив касательно замороженных российских активов после использования доходов с них на нужды Украины, сообщил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.
Совет ЕС 21 мая утвердил решение об использовании доходов от российских активов на военную помощь Украине. Решение состоит в пополнении бюджета Евросоюза доходами от замороженных активов.
"Я думаю, очень важно сказать, что мы не исключаем принятие дальнейших мер по отношению к самим замороженным активам. Я считаю, что может настать время, когда Россия будет платить или ей придется выплатить репарации Украине за нанесенный ущерб, и на этом этапе эти базовые активы, которые мы всё ещё удерживаем, могут сыграть очень важную роль", — заявил он.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯзамороженные российские активы
 
 
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