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РБК: число россиян с капиталом от 100 млн рублей выросло в полтора раза - 21.05.2024, ПРАЙМ
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РБК: число россиян с капиталом от 100 млн рублей выросло в полтора раза
РБК: число россиян с капиталом от 100 млн рублей выросло в полтора раза - 21.05.2024, ПРАЙМ
РБК: число россиян с капиталом от 100 млн рублей выросло в полтора раза
На конец 2023 года в России было почти 22 тысячи банковских клиентов с капиталом от 100 миллионов рублей, за год их число выросло на 50 процентов, следует из... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T13:33+0300
2024-05-21T13:33+0300
экономика
миллионеры
банковские счета
клиенты банков
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. На конец 2023 года в России было почти 22 тысячи банковских клиентов с капиталом от 100 миллионов рублей, за год их число выросло на 50 процентов, следует из обзора аналитической компании Frank RG, который приводит РБК. Речь идет о потребителях сегмента HNWI (англ. High-net-worth individual), чьи ликвидные активы превышают миллион долларов. До 2022-го численность этой группы составляла 18,5 тысяч человек. Совокупный капитал российских потребителей сегмента HNWI на конец прошлого года оценивался в 13,1 триллиона рублей. В начале мая агентство Bloomberg сообщило, что российские миллиардеры возвращают капиталы в Россию. Два российских миллиардера, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что теперь они могут вести бизнес только в России и не думать о возможной конфискации активов. Другой попавший под санкции магнат, который перевез активы домой, сказал, что он и его семья начали "строить новую жизнь в России".
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миллионеры, банковские счета, клиенты банков
Экономика, миллионеры, банковские счета, клиенты банков
13:33 21.05.2024
 
РБК: число россиян с капиталом от 100 млн рублей выросло в полтора раза

РБК: число россиян с капиталом от 100 млн руб за 2023 год выросло в полтора раза

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабота
Работа - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. На конец 2023 года в России было почти 22 тысячи банковских клиентов с капиталом от 100 миллионов рублей, за год их число выросло на 50 процентов, следует из обзора аналитической компании Frank RG, который приводит РБК.
Речь идет о потребителях сегмента HNWI (англ. High-net-worth individual), чьи ликвидные активы превышают миллион долларов. До 2022-го численность этой группы составляла 18,5 тысяч человек. Совокупный капитал российских потребителей сегмента HNWI на конец прошлого года оценивался в 13,1 триллиона рублей.
В начале мая агентство Bloomberg сообщило, что российские миллиардеры возвращают капиталы в Россию. Два российских миллиардера, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что теперь они могут вести бизнес только в России и не думать о возможной конфискации активов. Другой попавший под санкции магнат, который перевез активы домой, сказал, что он и его семья начали "строить новую жизнь в России".
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
Раскрыто, на сколько стали богаче российские миллиардеры с начала 2024 года
1 мая, 09:06
 
Экономикамиллионерыбанковские счетаклиенты банков
 
 
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