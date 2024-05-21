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РБК: число россиян с капиталом от 100 млн рублей выросло в полтора раза

РБК: число россиян с капиталом от 100 млн рублей выросло в полтора раза - 21.05.2024, ПРАЙМ

РБК: число россиян с капиталом от 100 млн рублей выросло в полтора раза

На конец 2023 года в России было почти 22 тысячи банковских клиентов с капиталом от 100 миллионов рублей, за год их число выросло на 50 процентов, следует из... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T13:33+0300

2024-05-21T13:33+0300

2024-05-21T13:33+0300

экономика

миллионеры

банковские счета

клиенты банков

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. На конец 2023 года в России было почти 22 тысячи банковских клиентов с капиталом от 100 миллионов рублей, за год их число выросло на 50 процентов, следует из обзора аналитической компании Frank RG, который приводит РБК. Речь идет о потребителях сегмента HNWI (англ. High-net-worth individual), чьи ликвидные активы превышают миллион долларов. До 2022-го численность этой группы составляла 18,5 тысяч человек. Совокупный капитал российских потребителей сегмента HNWI на конец прошлого года оценивался в 13,1 триллиона рублей. В начале мая агентство Bloomberg сообщило, что российские миллиардеры возвращают капиталы в Россию. Два российских миллиардера, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что теперь они могут вести бизнес только в России и не думать о возможной конфискации активов. Другой попавший под санкции магнат, который перевез активы домой, сказал, что он и его семья начали "строить новую жизнь в России".

https://1prime.ru/20240501/sostoyanie-847822151.html

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миллионеры, банковские счета, клиенты банков