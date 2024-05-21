https://1prime.ru/20240521/minoborony-848381750.html

В России начались учения с отработкой применения нестратегического ЯО

В России начались учения с отработкой применения нестратегического ЯО - 21.05.2024, ПРАЙМ

В России начались учения с отработкой применения нестратегического ЯО

В Южном военном округе стартовал первый этап учений, на которых планируется отрабатывать подготовку и применение тактического ядерного оружия. Об этом завило... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T17:50+0300

2024-05-21T17:50+0300

2024-05-21T17:50+0300

вооружения

минобороны рф

учения

ядерное оружие

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. В Южном военном округе стартовал первый этап учений, на которых планируется отрабатывать подготовку и применение тактического ядерного оружия. Об этом завило Министерство обороны России."В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", - сказано в сообщении.В ведомстве пояснили, что военные отработают получение специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжение ими ракет-носителей, а также скрытное выдвижение в район для подготовки к пускам.Кроме того, Воздушно-космические силы отработают снарыжение гиперзвуковых ракет "Кинжал" специальной боевой частью, добавили в министерстве.Учения по отработке применения тактического ядерного оружия пройдут по поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента Владимира Путина. Глава государства подчеркивал, что учения являются плановой работой.

https://1prime.ru/20240520/ispytaniya-848326230.html

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минобороны рф, учения, ядерное оружие