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Минпромторг скорректирует требования по б/у запчастям для авторемонта - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг скорректирует требования по б/у запчастям для авторемонта
Минпромторг скорректирует требования по б/у запчастям для авторемонта - 21.05.2024, ПРАЙМ
Минпромторг скорректирует требования по б/у запчастям для авторемонта
Минпромторг РФ планирует скорректировать требования к использованию подержанных автозапчастей для ремонта машин, разработан проект изменений к техническому... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T13:05+0300
2024-05-21T13:05+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует скорректировать требования к использованию подержанных автозапчастей для ремонта машин, разработан проект изменений к техническому регламенту, затрагивающий этот вопрос, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "В соответствии с планом разработки изменений в технические регламенты, в настоящее время Минпромторгом России разработан проект изменений №3 к техническому регламенту (ТР ТС 018/2011). Он в том числе затрагивает вопросы правил восстановления запчастей и деталей автомобилей для их последующего использования", - сообщили в Минпромторге. "Данным проектом вводится перечень компонентов, которые не подлежат повторному использованию при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, находящихся в эксплуатации", - пояснили в министерстве. В этот перечень включены: подушки безопасности (включая сами подушки, пиротехнические исполнительные механизмы, блоки электронного управления и датчики), автоматические или неавтоматические ремни безопасности в сборе (включая тканную ленту, пряжки, натяжители, пиротехнические исполнительные механизмы), сидения (только в случаях, когда крепление ремней и/или подушек безопасности встроены в сидения), устройства блокировки рулевого управления, воздействующие на рулевую колонку, иммобилайзеры (включая приемопередающие устройства и блоки электронного управления), каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры, а также глушители системы выпуска. В Минпромторге также уточнили, что в целях проведения метрологической экспертизы проекта изменений соответствующий комплект документов направлен Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии.
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россия, минпромторг, новости
РОССИЯ, Минпромторг, Новости
13:05 21.05.2024
 
Минпромторг скорректирует требования по б/у запчастям для авторемонта

Минпромторг намерен скорректировать требования по б/у запчастям для авторемонта

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует скорректировать требования к использованию подержанных автозапчастей для ремонта машин, разработан проект изменений к техническому регламенту, затрагивающий этот вопрос, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В соответствии с планом разработки изменений в технические регламенты, в настоящее время Минпромторгом России разработан проект изменений №3 к техническому регламенту (ТР ТС 018/2011). Он в том числе затрагивает вопросы правил восстановления запчастей и деталей автомобилей для их последующего использования", - сообщили в Минпромторге.
"Данным проектом вводится перечень компонентов, которые не подлежат повторному использованию при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, находящихся в эксплуатации", - пояснили в министерстве.
В этот перечень включены: подушки безопасности (включая сами подушки, пиротехнические исполнительные механизмы, блоки электронного управления и датчики), автоматические или неавтоматические ремни безопасности в сборе (включая тканную ленту, пряжки, натяжители, пиротехнические исполнительные механизмы), сидения (только в случаях, когда крепление ремней и/или подушек безопасности встроены в сидения), устройства блокировки рулевого управления, воздействующие на рулевую колонку, иммобилайзеры (включая приемопередающие устройства и блоки электронного управления), каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры, а также глушители системы выпуска.
В Минпромторге также уточнили, что в целях проведения метрологической экспертизы проекта изменений соответствующий комплект документов направлен Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии.
 
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