https://1prime.ru/20240521/minpromtorg-848365595.html

Минпромторг скорректирует требования по б/у запчастям для авторемонта

Минпромторг скорректирует требования по б/у запчастям для авторемонта - 21.05.2024, ПРАЙМ

Минпромторг скорректирует требования по б/у запчастям для авторемонта

Минпромторг РФ планирует скорректировать требования к использованию подержанных автозапчастей для ремонта машин, разработан проект изменений к техническому... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T13:05+0300

2024-05-21T13:05+0300

2024-05-21T13:05+0300

россия

минпромторг

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/23/841442335_0:82:3351:1966_1920x0_80_0_0_2580f3aa50c6d213bd3809462181fbfe.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует скорректировать требования к использованию подержанных автозапчастей для ремонта машин, разработан проект изменений к техническому регламенту, затрагивающий этот вопрос, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "В соответствии с планом разработки изменений в технические регламенты, в настоящее время Минпромторгом России разработан проект изменений №3 к техническому регламенту (ТР ТС 018/2011). Он в том числе затрагивает вопросы правил восстановления запчастей и деталей автомобилей для их последующего использования", - сообщили в Минпромторге. "Данным проектом вводится перечень компонентов, которые не подлежат повторному использованию при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, находящихся в эксплуатации", - пояснили в министерстве. В этот перечень включены: подушки безопасности (включая сами подушки, пиротехнические исполнительные механизмы, блоки электронного управления и датчики), автоматические или неавтоматические ремни безопасности в сборе (включая тканную ленту, пряжки, натяжители, пиротехнические исполнительные механизмы), сидения (только в случаях, когда крепление ремней и/или подушек безопасности встроены в сидения), устройства блокировки рулевого управления, воздействующие на рулевую колонку, иммобилайзеры (включая приемопередающие устройства и блоки электронного управления), каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры, а также глушители системы выпуска. В Минпромторге также уточнили, что в целях проведения метрологической экспертизы проекта изменений соответствующий комплект документов направлен Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минпромторг, новости