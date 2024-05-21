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Мишустин назвал две отрасли, отстающие с переходом на российский софт

Мишустин назвал две отрасли, отстающие с переходом на российский софт - 21.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин назвал две отрасли, отстающие с переходом на российский софт

Фармацевтическое производство и судостроение пока отстают в переходе на отечественный софт, но уже есть положительная динамика, заявил премьер-министр РФ Михаил | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T13:01+0300

2024-05-21T13:01+0300

2024-05-21T13:05+0300

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - ПРАЙМ. Фармацевтическое производство и судостроение пока отстают в переходе на отечественный софт, но уже есть положительная динамика, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России". В ходе выступления Мишустин сообщил, что за четыре года продажи российского ПО увеличились более чем вдвое, а готовых пакетных решений – в пять раз. "На них активно переходят организации в электроэнергетике, нефтегазовой области, общем машиностроении и авиастроении. Но пока, может быть не так активно… отстают немного фармацевтические производства и судостроение. Но идет уже положительная динамика", - сказал Мишустин.

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