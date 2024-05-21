https://1prime.ru/20240521/mus-848363086.html

В Кремле назвали любопытной реакцию США на желание МУС арестовать Нетаньяху

В Кремле назвали любопытной реакцию США на желание МУС арестовать Нетаньяху - 21.05.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали любопытной реакцию США на желание МУС арестовать Нетаньяху

Реакция Соединенных Штатов на решение Международного уголовного суда в отношении властей Израиля "весьма любопытна" в плане готовности использовать санкционные... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T12:24+0300

2024-05-21T12:24+0300

2024-05-21T12:24+0300

политика

мус

решение мус

дмитрий песков

кремль

сша

хамас

https://cdnn.1prime.ru/img/84236/80/842368073_0:121:2145:1328_1920x0_80_0_0_beeb6827f14321ed127904a81f2e75af.jpg

МОСКВА, 21 МАЯ - ПРАЙМ. Реакция Соединенных Штатов на решение Международного уголовного суда в отношении властей Израиля "весьма любопытна" в плане готовности использовать санкционные методы. Такое мнение высказал представитель Кремля Дмитрий Песков.Он также напомнил, что Россия не ратифицировала статут МУС: "Соответственно, мы не признаем юрисдикцию этого суда". Накануне прокурор Международного уголовного суда в Гааге запросил ордер на арест лидера ХАМАС Яхьи Синвара и главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Запрос прокурора рассмотрит палата предварительного производства МУС. Если орден выдадут, в 124 страны, которые ратифицировали Римский статут, будет направлена просьба предоставить подозреваемых в распоряжение МУС.Администрация США пыталась повлиять на суд в Гааге и лично прокурора Хана, заявляя, что МУС не имеет юрисдикции решать такие вопросы.По данным Минздрава Газы, за время войны уже погибли 35 тысяч палестинцев. Потери израильтян в результате террористического нападения ХАМАС 7 октября оцениваются примерно в 1,2 тысячи погибших. К тому же, десятки израильтян оказались в заложниках у террористов. Многие из них уже признаны погибшими.

https://1prime.ru/20240520/otverzhenie-848346336.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мус, решение мус, дмитрий песков, кремль, сша, хамас