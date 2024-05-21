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В Кремле назвали любопытной реакцию США на желание МУС арестовать Нетаньяху
В Кремле назвали любопытной реакцию США на желание МУС арестовать Нетаньяху - 21.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали любопытной реакцию США на желание МУС арестовать Нетаньяху
Реакция Соединенных Штатов на решение Международного уголовного суда в отношении властей Израиля "весьма любопытна" в плане готовности использовать санкционные... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:24+0300
2024-05-21T12:24+0300
2024-05-21T12:24+0300
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МОСКВА, 21 МАЯ - ПРАЙМ. Реакция Соединенных Штатов на решение Международного уголовного суда в отношении властей Израиля "весьма любопытна" в плане готовности использовать санкционные методы. Такое мнение высказал представитель Кремля Дмитрий Песков.Он также напомнил, что Россия не ратифицировала статут МУС: "Соответственно, мы не признаем юрисдикцию этого суда". Накануне прокурор Международного уголовного суда в Гааге запросил ордер на арест лидера ХАМАС Яхьи Синвара и главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Запрос прокурора рассмотрит палата предварительного производства МУС. Если орден выдадут, в 124 страны, которые ратифицировали Римский статут, будет направлена просьба предоставить подозреваемых в распоряжение МУС.Администрация США пыталась повлиять на суд в Гааге и лично прокурора Хана, заявляя, что МУС не имеет юрисдикции решать такие вопросы.По данным Минздрава Газы, за время войны уже погибли 35 тысяч палестинцев. Потери израильтян в результате террористического нападения ХАМАС 7 октября оцениваются примерно в 1,2 тысячи погибших. К тому же, десятки израильтян оказались в заложниках у террористов. Многие из них уже признаны погибшими.
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мус, решение мус, дмитрий песков, кремль, сша, хамас
Политика, МУС, решение МУС, Дмитрий Песков, Кремль, США, ХАМАС
В Кремле назвали любопытной реакцию США на желание МУС арестовать Нетаньяху
Песков назвал любопытной ситуацию с реакцией США на решение МУС по Израилю
МОСКВА, 21 МАЯ - ПРАЙМ. Реакция Соединенных Штатов на решение Международного уголовного суда в отношении властей Израиля "весьма любопытна" в плане готовности использовать санкционные методы. Такое мнение высказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он также напомнил, что Россия не ратифицировала статут МУС: "Соответственно, мы не признаем юрисдикцию этого суда".
Накануне прокурор Международного уголовного суда в Гааге запросил ордер на арест лидера ХАМАС Яхьи Синвара и главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Запрос прокурора рассмотрит палата предварительного производства МУС. Если орден выдадут, в 124 страны, которые ратифицировали Римский статут, будет направлена просьба предоставить подозреваемых в распоряжение МУС.
Администрация США пыталась повлиять на суд в Гааге и лично прокурора Хана, заявляя, что МУС не имеет юрисдикции решать такие вопросы.
По данным Минздрава Газы, за время войны уже погибли 35 тысяч палестинцев. Потери израильтян в результате террористического нападения ХАМАС 7 октября оцениваются примерно в 1,2 тысячи погибших. К тому же, десятки израильтян оказались в заложниках у террористов. Многие из них уже признаны погибшими.
США отвергли решение прокурора МУС уравнять ХАМАС и Израиль