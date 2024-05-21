https://1prime.ru/20240521/mvd-848352064.html

СМИ: лишенным гражданства России позволят оставаться в стране до 90 дней

СМИ: лишенным гражданства России позволят оставаться в стране до 90 дней - 21.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: лишенным гражданства России позволят оставаться в стране до 90 дней

Министерство внутренних дел (МВД) России представило законопроект, который позволяет лицам, лишенным российского гражданства, находиться на территории страны от | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T09:13+0300

2024-05-21T09:13+0300

2024-05-21T10:10+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел (МВД) России представило законопроект, который позволяет лицам, лишенным российского гражданства, находиться на территории страны от 15 до 90 дней. Об этом со ссылкой на текст документа сообщают "Известия"."Поправки разрешают лишившимся гражданства оставаться в стране от 15 до 90 дней в зависимости от ситуации", — сказано в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что законопроект уже получил одобрение правительства. В случае его принятия, люди, у которых родственники постоянно проживают на бывших территориях Российской империи или СССР, смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке.Также в законопроекте планируется сохранить льготы для ценных специалистов, которые смогут оформлять вид на жительство без разрешения на временное проживание, а также увеличится срок осуществления трудовой деятельности для определенных профессий.Ранее сообщалось, что лица с приобретенным российским гражданством могут быть лишены его за совершение уголовных преступлений. В течение последних шести месяцев МВД России лишило гражданства 398 иностранцев из-за совершенных ими преступлений.

https://1prime.ru/20240403/grazhdanstvo-847045975.html

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россия, мвд, гражданство, новости