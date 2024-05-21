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В Верховной раде предложили "вернуть из СССР" одни налог

В Верховной раде предложили "вернуть из СССР" одни налог - 21.05.2024, ПРАЙМ

В Верховной раде предложили "вернуть из СССР" одни налог

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Гривко выступил с инициативой вернуться к системе налога на бездетных граждан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T09:35+0300

2024-05-21T09:35+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Украины Сергей Гривко выступил с инициативой вернуться к системе налога на бездетных граждан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский парламентарий Даниил Гетманцев."Налог на бездетных существовал в разное время в Риме, фашистской Италии, коммунистической Польше и, безусловно, в СССР с 1941 года до самого конца... Коллега Гривко зарегистрировал свой резонансный законопроект, которым стремится улучшить нашу демографию таким противоречивым способом, как налогообложение бездетных", — отметил Гетманцев.Так, по мнению Гривко, на Украине необходимо ввести "демографический сбор".Согласно законопроекту, налог будет взиматься с граждан в возрасте от 21 до 58 лет до тех пор, пока не будет проведена демографическая реформа. Ставка налога составляет 1,5 процента для бездетных, один процент для родителей одного ребенка и 0,5 процента для родителей двух детей. Однако этот налог не будет распространяться на семьи с тремя и более детьми, на лиц с бесплодием и инвалидов первой группы.Сбор будет распространяться на все доходы в денежном формате, за исключением доходов физических лиц-предпринимателей, независимых специалистов, а также сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

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