Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запад готовится к повышенной нестабильности с Ираном, пишет WSJ - 21.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240521/nastroy-848387158.html
Запад готовится к повышенной нестабильности с Ираном, пишет WSJ
Запад готовится к повышенной нестабильности с Ираном, пишет WSJ - 21.05.2024, ПРАЙМ
Запад готовится к повышенной нестабильности с Ираном, пишет WSJ
Западные лидеры опасаются, что в будущем их отношения с Ираном осложнятся из-за гибели лидера страны в авиакатастрофе, сообщает газета Wall Street Journal. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T23:40+0300
2024-05-21T23:40+0300
политика
иран
запад
ибрахим раиси
внешняя политика
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/75/842507513_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_50ac7410c2672f4ceeeeb27193e2c1b9.jpg
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Западные лидеры опасаются, что в будущем их отношения с Ираном осложнятся из-за гибели лидера страны в авиакатастрофе, сообщает газета Wall Street Journal."Западные чиновники заявляют, что готовятся к периоду повышенной нестабильности в отношениях с Ираном, поскольку страна готовится выбрать преемника президента Эбрахима Раиси, который погиб в авиакатастрофе", — указывается в публикации.Должностные лица предполагают, что Иран вряд ли сильно изменить свою внешнюю политику. Скорее всего, он продолжит сближаться с Китаем и Россией, расширять ядерную программу и поддерживать палестинское движение ХАМАС.Wall Street Journal уточняет, что благодаря предстоящим выборам Иран может занять более жесткую позицию в регионе.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, разбился 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
https://1prime.ru/20240521/vertolet-848365472.html
иран
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/75/842507513_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fd85c6958fa3f421d2961d43e77d4b80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, запад, ибрахим раиси, внешняя политика
Политика, ИРАН, ЗАПАД, Ибрахим Раиси, Внешняя политика
23:40 21.05.2024
 
Запад готовится к повышенной нестабильности с Ираном, пишет WSJ

WSJ: Запад готовится к повышенной нестабильности с Ираном после гибели Раиси

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Западные лидеры опасаются, что в будущем их отношения с Ираном осложнятся из-за гибели лидера страны в авиакатастрофе, сообщает газета Wall Street Journal.
"Западные чиновники заявляют, что готовятся к периоду повышенной нестабильности в отношениях с Ираном, поскольку страна готовится выбрать преемника президента Эбрахима Раиси, который погиб в авиакатастрофе", — указывается в публикации.
Должностные лица предполагают, что Иран вряд ли сильно изменить свою внешнюю политику. Скорее всего, он продолжит сближаться с Китаем и Россией, расширять ядерную программу и поддерживать палестинское движение ХАМАС.
Президент Ирана Эбрахим Раиси - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
Обнародована подозрительная деталь крушения вертолета Раиси
Вчера, 13:02
Wall Street Journal уточняет, что благодаря предстоящим выборам Иран может занять более жесткую позицию в регионе.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, разбился 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
 
ПолитикаИРАНЗАПАДИбрахим РаисиВнешняя политика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала