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Запад готовится к повышенной нестабильности с Ираном, пишет WSJ

Запад готовится к повышенной нестабильности с Ираном, пишет WSJ - 21.05.2024, ПРАЙМ

Запад готовится к повышенной нестабильности с Ираном, пишет WSJ

Западные лидеры опасаются, что в будущем их отношения с Ираном осложнятся из-за гибели лидера страны в авиакатастрофе, сообщает газета Wall Street Journal. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T23:40+0300

2024-05-21T23:40+0300

2024-05-21T23:40+0300

политика

иран

запад

ибрахим раиси

внешняя политика

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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Западные лидеры опасаются, что в будущем их отношения с Ираном осложнятся из-за гибели лидера страны в авиакатастрофе, сообщает газета Wall Street Journal."Западные чиновники заявляют, что готовятся к периоду повышенной нестабильности в отношениях с Ираном, поскольку страна готовится выбрать преемника президента Эбрахима Раиси, который погиб в авиакатастрофе", — указывается в публикации.Должностные лица предполагают, что Иран вряд ли сильно изменить свою внешнюю политику. Скорее всего, он продолжит сближаться с Китаем и Россией, расширять ядерную программу и поддерживать палестинское движение ХАМАС.Wall Street Journal уточняет, что благодаря предстоящим выборам Иран может занять более жесткую позицию в регионе.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, разбился 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.

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иран, запад, ибрахим раиси, внешняя политика