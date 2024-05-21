https://1prime.ru/20240521/neyroset-848348640.html

В России создали нейросеть для определения подлинности документов

В России создали нейросеть для определения подлинности документов - 21.05.2024, ПРАЙМ

В России создали нейросеть для определения подлинности документов

Российские компании Smart Engines, ГК "Интек" и "Триасофт" разработали инструмент на основе искусственного интеллекта, который может проверять подлинность... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T05:45+0300

2024-05-21T05:45+0300

2024-05-21T05:45+0300

экономика

россия

нейросеть

разработка

https://cdnn.1prime.ru/img/83437/17/834371747_0:0:2699:1518_1920x0_80_0_0_946a489b3898a78f7c418245199d7bca.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российские компании Smart Engines, ГК "Интек" и "Триасофт" разработали инструмент на основе искусственного интеллекта, который может проверять подлинность документов, он может пригодиться нотариусам или банкам, рассказали РИА Новости в пресс-службе Smart Engines. "Ведущий российский разработчик систем распознавания Smart Engines, отечественный производитель сканеров ГК "Интек" и основной поставщик ПО для автоматизации нотариата "Триасофт" создали и апробировали новый комплекс на основе ИИ, который призван защитить граждан и бизнес от мошенничества с документами при выполнении нотариальных действий", - говорится в сообщении "Более 7 тысяч нотариусов могут впервые автоматически выявлять поддельные паспорта РФ у участников сделки и документы мигрантов из СНГ при оформлении нотариальных переводов документов. С помощью передового ИИ появилась возможность проверять на подлинность свидетельства и нотариальные доверенности", - уточнили в компании. Как объяснили специалисты, преступники и мошенники используют качественно подделанные паспорта для совершения преступлений. Искусственный интеллект может анализировать около 60 параметров - автоматически определяет, какой документ перед ним, распознает данные и проверяет оригинальность бланка документа, целостность его элементов защиты - переклейку фотографии, защитные флуоресцентные волокна, флуоресцентные чернила, бумагу. При этом сканирование занимает около секунды. С помощью этого инструмента также можно проверить подлинность паспорта иностранцев всех стран мира и национальные удостоверения Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении. Кроме того, ИИ сверяет данные с информацией в чипе, если он есть. "Дополнительно нотариусы могут проверить на подлинность без обращения к государственным базам данных бланки нотариальных доверенностей и свидетельств о браке, смерти, рождении, разводе, смене фамилии и так далее. Обученная нейросеть по охвату и возможностям проверки документов обеспечивает уровень безопасности нотариальных сделок даже выше, чем на государственной границе", - добавили в компании. Как рассказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров, задачей компании на будущее является масштабирование технологий проверки подлинности документов в банках. "Банки относятся к объектам критически важной инфраструктуры, и их главная задача по определению - обеспечить безопасность денег граждан", - добавил он.

https://1prime.ru/20240425/neyroseti-847673045.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нейросеть, разработка