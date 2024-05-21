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Глава СПЧ призвал запретить в России никабы

Глава СПЧ призвал запретить в России никабы - 21.05.2024, ПРАЙМ

Глава СПЧ призвал запретить в России никабы

В России следует ввести запрет на ношение никабов, заявил в интервью "Парламентской газете" глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T10:28+0300

2024-05-21T10:28+0300

2024-05-21T10:28+0300

политика

россия

спч

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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. В России следует ввести запрет на ношение никабов, заявил в интервью "Парламентской газете" глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев."Обращу внимание еще на одну проблему: в России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза. И это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены",— сказал он.Фадеев сообщил, что намерен обсудить данный вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.Кроме того, он затронул тему "этнических ММА-клубов". По мнению Фадеева, их наличие в стране может вызывать определенные опасения, при этом нельзя запрещать людям занятия спортом.Глава СПЧ задался вопросом, почему трудовые мигранты выбирают "не настольный теннис или бадминтон, а именно боевые искусства". "Возникает очевидное подозрение, что эти десятки тысяч людей могут готовиться к чему-то очень нехорошему",— пояснил он и отметил, что принятие решений, как поступать с этими следует возложить на силовые структуры при наличии мотивированных опасений.Никаб представляет собой традиционный женский головной убор, который закрывает лицо и имеет узкую прорезь для глаз. Данный предмет одежды появился еще в доисламские времена, но сейчас его носят в основном мусульманками.

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