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ЦБ раскрыл значение средневзвешенной доходности пенсионных накоплений НПФ - 21.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240521/npf-848368657.html
ЦБ раскрыл значение средневзвешенной доходности пенсионных накоплений НПФ
ЦБ раскрыл значение средневзвешенной доходности пенсионных накоплений НПФ - 21.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ раскрыл значение средневзвешенной доходности пенсионных накоплений НПФ
Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за первый квартал 2024 года составила 9,7% годовых, говорится в... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T14:18+0300
2024-05-21T14:18+0300
экономика
нпф
пенсионные накопления
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за первый квартал 2024 года составила 9,7% годовых, говорится в сообщении Банка России. "Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ за первый квартал 2024 года составила 9,7% годовых, пенсионных резервов - 7,5% годовых", - сообщил ЦБ. Медианная доходность фондов по итогам первого квартала составила 9% по пенсионным накоплениям и 8,9% по пенсионным резервам в годовом выражении. "Практически все фонды в системе обязательного пенсионного страхования, а также 25 из 36 фондов, предлагающих договоры негосударственного пенсионного обеспечения или долгосрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше инфляции. Доход НПФ был обеспечен преимущественно купонами по долговым ценным бумагам", - говорится в сообщении.
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нпф, пенсионные накопления
Экономика, НПФ, пенсионные накопления
14:18 21.05.2024
 
ЦБ раскрыл значение средневзвешенной доходности пенсионных накоплений НПФ

ЦБ: средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ за I квартал — 9,7%

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за первый квартал 2024 года составила 9,7% годовых, говорится в сообщении Банка России.
"Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ за первый квартал 2024 года составила 9,7% годовых, пенсионных резервов - 7,5% годовых", - сообщил ЦБ.
Медианная доходность фондов по итогам первого квартала составила 9% по пенсионным накоплениям и 8,9% по пенсионным резервам в годовом выражении.
"Практически все фонды в системе обязательного пенсионного страхования, а также 25 из 36 фондов, предлагающих договоры негосударственного пенсионного обеспечения или долгосрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше инфляции. Доход НПФ был обеспечен преимущественно купонами по долговым ценным бумагам", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаНПФпенсионные накопления
 
 
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