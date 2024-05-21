https://1prime.ru/20240521/npf-848368657.html

ЦБ раскрыл значение средневзвешенной доходности пенсионных накоплений НПФ

ЦБ раскрыл значение средневзвешенной доходности пенсионных накоплений НПФ - 21.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ раскрыл значение средневзвешенной доходности пенсионных накоплений НПФ

Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за первый квартал 2024 года составила 9,7% годовых, говорится в... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T14:18+0300

2024-05-21T14:18+0300

2024-05-21T14:18+0300

экономика

нпф

пенсионные накопления

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за первый квартал 2024 года составила 9,7% годовых, говорится в сообщении Банка России. "Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ за первый квартал 2024 года составила 9,7% годовых, пенсионных резервов - 7,5% годовых", - сообщил ЦБ. Медианная доходность фондов по итогам первого квартала составила 9% по пенсионным накоплениям и 8,9% по пенсионным резервам в годовом выражении. "Практически все фонды в системе обязательного пенсионного страхования, а также 25 из 36 фондов, предлагающих договоры негосударственного пенсионного обеспечения или долгосрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше инфляции. Доход НПФ был обеспечен преимущественно купонами по долговым ценным бумагам", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240521/perevod-848368390.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нпф, пенсионные накопления