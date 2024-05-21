https://1prime.ru/20240521/npf-848368657.html
ЦБ раскрыл значение средневзвешенной доходности пенсионных накоплений НПФ
ЦБ раскрыл значение средневзвешенной доходности пенсионных накоплений НПФ - 21.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ раскрыл значение средневзвешенной доходности пенсионных накоплений НПФ
Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за первый квартал 2024 года составила 9,7% годовых, говорится в... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T14:18+0300
2024-05-21T14:18+0300
2024-05-21T14:18+0300
экономика
нпф
пенсионные накопления
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за первый квартал 2024 года составила 9,7% годовых, говорится в сообщении Банка России. "Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ за первый квартал 2024 года составила 9,7% годовых, пенсионных резервов - 7,5% годовых", - сообщил ЦБ. Медианная доходность фондов по итогам первого квартала составила 9% по пенсионным накоплениям и 8,9% по пенсионным резервам в годовом выражении. "Практически все фонды в системе обязательного пенсионного страхования, а также 25 из 36 фондов, предлагающих договоры негосударственного пенсионного обеспечения или долгосрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше инфляции. Доход НПФ был обеспечен преимущественно купонами по долговым ценным бумагам", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20240521/perevod-848368390.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6940ddf011da7015ace2ca123169303.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нпф, пенсионные накопления
Экономика, НПФ, пенсионные накопления
ЦБ раскрыл значение средневзвешенной доходности пенсионных накоплений НПФ
ЦБ: средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ за I квартал — 9,7%
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за первый квартал 2024 года составила 9,7% годовых, говорится в сообщении Банка России.
"Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ за первый квартал 2024 года составила 9,7% годовых, пенсионных резервов - 7,5% годовых", - сообщил ЦБ.
Медианная доходность фондов по итогам первого квартала составила 9% по пенсионным накоплениям и 8,9% по пенсионным резервам в годовом выражении.
"Практически все фонды в системе обязательного пенсионного страхования, а также 25 из 36 фондов, предлагающих договоры негосударственного пенсионного обеспечения или долгосрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше инфляции. Доход НПФ был обеспечен преимущественно купонами по долговым ценным бумагам", - говорится в сообщении.
Россиянам упростили перевод ценных бумаг другому брокеру