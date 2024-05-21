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"Газпром" увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном
"Газпром" увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном - 21.05.2024, ПРАЙМ
"Газпром" увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном
"Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении Газпромбанка, который выступает одним | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T20:34+0300
2024-05-21T20:34+0300
2024-05-21T20:35+0300
газпром
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. "Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении Газпромбанка, который выступает одним из организаторов сделки. Компания 21 мая собирала заявки инвесторов на четырехлетние биржевые облигации серии БО-003Р-02 с выплатой купонов раз в месяц. Купон по выпуску будет привязан к значению ключевой ставки Банка России. "В ходе сбора книги заявок спрос от широкого круга инвесторов позволил увеличить объем выпуска с 30 до 40 миллиардов рублей. В книге заявок приняли участие банки, страховые, управляющие и инвестиционные компании, а также частные инвесторы", - говорится в сообщении. По итогам сбора книги заявок финальный спред к ключевой ставке Банка России был снижен на 10 базисных пунктов с первоначального ориентира для премаркетинга в размере 135 базисных пунктов и установлен на уровне 125 базисных пунктов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 мая. Помимо Газпромбанка организаторами выступают также БК "Регион" и инвестиционный банк "Синары". Эмитентом ценных бумаг является "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций.
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газпром
"Газпром" увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном
"Газпром" увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном до 40 млрд рублей
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. "Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении Газпромбанка, который выступает одним из организаторов сделки.
Компания 21 мая собирала заявки инвесторов на четырехлетние биржевые облигации серии БО-003Р-02 с выплатой купонов раз в месяц. Купон по выпуску будет привязан к значению ключевой ставки Банка России.
"В ходе сбора книги заявок спрос от широкого круга инвесторов позволил увеличить объем выпуска с 30 до 40 миллиардов рублей. В книге заявок приняли участие банки, страховые, управляющие и инвестиционные компании, а также частные инвесторы", - говорится в сообщении.
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По итогам сбора книги заявок финальный спред к ключевой ставке Банка России был снижен на 10 базисных пунктов с первоначального ориентира для премаркетинга в размере 135 базисных пунктов и установлен на уровне 125 базисных пунктов.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 мая. Помимо Газпромбанка организаторами выступают также БК "Регион" и инвестиционный банк "Синары".
Эмитентом ценных бумаг является "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций.