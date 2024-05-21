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В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси, пишут СМИ
В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси, пишут СМИ - 21.05.2024, ПРАЙМ
В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси, пишут СМИ
В администрации президента США Джо Байдена есть опасения, что Иран может возложить на Вашингтон или Израиль вину в крушении вертолета, при котором погиб... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T09:19+0300
2024-05-21T09:19+0300
2024-05-21T10:12+0300
политика
сша
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. В администрации президента США Джо Байдена есть опасения, что Иран может возложить на Вашингтон или Израиль вину в крушении вертолета, при котором погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщило издание Politico. Отмечается, в администрации ждут, что региональный статус-кво сохранится, но при этом боятся, что обвинения могут стать причиной обострения напряженности с Израилем. По данным Politico, чиновники в США в воскресенье с тревогой наблюдали за новостями о пропавшем вертолете и задавались вопросом, как данное происшествие может повлиять на динамику на Ближнем Востоке. Высокопоставленные чиновники рассказали изданию, что имелись опасения, что Тегеран может быстро заявить, что Израиль и США якобы устроили диверсию. По словам одного из источников, какое-то время вопрос "Неужели так начнется Третья мировая война?" не был сумасшедшим. 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.
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сша, иран, ибрахим раиси, израиль
Политика, США, ИРАН, Ибрахим Раиси, ИЗРАИЛЬ
В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси, пишут СМИ
Politico: в Вашингтоне боятся, что Иран обвинит США или Израиль в гибели Раиси
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. В администрации президента США Джо Байдена есть опасения, что Иран может возложить на Вашингтон или Израиль вину в крушении вертолета, при котором погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщило издание Politico.
Отмечается, в администрации ждут, что региональный статус-кво сохранится, но при этом боятся, что обвинения могут стать причиной обострения напряженности с Израилем.
По данным Politico, чиновники в США в воскресенье с тревогой наблюдали за новостями о пропавшем вертолете и задавались вопросом, как данное происшествие может повлиять на динамику на Ближнем Востоке. Высокопоставленные чиновники рассказали изданию, что имелись опасения, что Тегеран может быстро заявить, что Израиль и США якобы устроили диверсию. По словам одного из источников, какое-то время вопрос "Неужели так начнется Третья мировая война?" не был сумасшедшим.
19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.
Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.
Посол Ирана назвал причины крушения вертолета Раиси