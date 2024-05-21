https://1prime.ru/20240521/obvineniya-848352243.html

В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси, пишут СМИ

В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси, пишут СМИ - 21.05.2024, ПРАЙМ

В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси, пишут СМИ

В администрации президента США Джо Байдена есть опасения, что Иран может возложить на Вашингтон или Израиль вину в крушении вертолета, при котором погиб... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T09:19+0300

2024-05-21T09:19+0300

2024-05-21T10:12+0300

политика

сша

иран

ибрахим раиси

израиль

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. В администрации президента США Джо Байдена есть опасения, что Иран может возложить на Вашингтон или Израиль вину в крушении вертолета, при котором погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщило издание Politico. Отмечается, в администрации ждут, что региональный статус-кво сохранится, но при этом боятся, что обвинения могут стать причиной обострения напряженности с Израилем. По данным Politico, чиновники в США в воскресенье с тревогой наблюдали за новостями о пропавшем вертолете и задавались вопросом, как данное происшествие может повлиять на динамику на Ближнем Востоке. Высокопоставленные чиновники рассказали изданию, что имелись опасения, что Тегеран может быстро заявить, что Израиль и США якобы устроили диверсию. По словам одного из источников, какое-то время вопрос "Неужели так начнется Третья мировая война?" не был сумасшедшим. 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.

https://1prime.ru/20240520/raisi-848327128.html

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сша, иран, ибрахим раиси, израиль