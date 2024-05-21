https://1prime.ru/20240521/obyazatelstva-848373378.html

Британский регулятор предложил ввести обязательства для Mastercard и Visa

Британский регулятор предложил ввести обязательства для Mastercard и Visa - 21.05.2024, ПРАЙМ

Британский регулятор предложил ввести обязательства для Mastercard и Visa

Британский регулятор платежных систем (PSR) предложил ввести обязательства для двух ведущих компаний по обслуживанию карт Mastercard и Visa, не сталкивающихся с | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T15:46+0300

2024-05-21T15:46+0300

2024-05-21T15:46+0300

великобритания

mastercard

visa

обязательства

конкуренция

https://cdnn.1prime.ru/img/83321/64/833216463_0:141:3013:1835_1920x0_80_0_0_bea37292178c5201391ae3bf70f0a4b9.jpg

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Британский регулятор платежных систем (PSR) предложил ввести обязательства для двух ведущих компаний по обслуживанию карт Mastercard и Visa, не сталкивающихся с эффективной конкуренцией на рынке, которая могла бы сдерживать рост цен на предоставляемые ими услуги, говорится в сообщении регулятора. "В своем промежуточном докладе PSR установил, что Mastercard и Visa - две крупнейшие системы банковских карт - не сталкиваются с эффективной конкуренцией при работе с торговыми предприятиями и эквайрерами ... в том, что касается основных услуг систем и процессинга. ... В настоящее время отсутствует эффективная конкуренция, которая бы не позволяла двум крупнейшим системам повышать цены", - сообщает регулятор. Как отмечают авторы доклада, за последние пять лет Mastercard и Visa увеличили тарифы на соответствующие услуги на более чем 30% в реальном выражении, при этом свидетельств того, что качество услуг повысилось, недостаточно. "Учитывая первые выводы, PSR предлагает потенциальные меры по исправлению ситуации, чтобы Mastercard и Visa предприняли больше усилий для повышения прозрачности этих тарифов и обеспечения эквайеров и бизнеса более ясной информацией о предоставляемых услугах", - говорится в публикации. К мерам, предлагаемым для повышения прозрачности, относится введение обязательства разъяснять клиентам причины изменения цен на услуги, а также более активное предоставление финансовой информации регулятору для улучшения контроля за деятельностью платежных систем. Регулятор предлагает до 30 июля отреагировать на доклад всем, кто связан с карточными платежными системами в Великобритании - компаниям, эмитентам, эквайерам, операторам карточных систем и держателям карт. PSR изучит предоставленные свидетельства и предложения и, как ожидается, опубликует финальный доклад в четвертом квартале текущего года.

https://1prime.ru/20231109/842216575.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, mastercard, visa, обязательства, конкуренция