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Британский регулятор предложил ввести обязательства для Mastercard и Visa
Британский регулятор предложил ввести обязательства для Mastercard и Visa - 21.05.2024, ПРАЙМ
Британский регулятор предложил ввести обязательства для Mastercard и Visa
Британский регулятор платежных систем (PSR) предложил ввести обязательства для двух ведущих компаний по обслуживанию карт Mastercard и Visa, не сталкивающихся с | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T15:46+0300
2024-05-21T15:46+0300
2024-05-21T15:46+0300
великобритания
mastercard
visa
обязательства
конкуренция
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Британский регулятор платежных систем (PSR) предложил ввести обязательства для двух ведущих компаний по обслуживанию карт Mastercard и Visa, не сталкивающихся с эффективной конкуренцией на рынке, которая могла бы сдерживать рост цен на предоставляемые ими услуги, говорится в сообщении регулятора. "В своем промежуточном докладе PSR установил, что Mastercard и Visa - две крупнейшие системы банковских карт - не сталкиваются с эффективной конкуренцией при работе с торговыми предприятиями и эквайрерами ... в том, что касается основных услуг систем и процессинга. ... В настоящее время отсутствует эффективная конкуренция, которая бы не позволяла двум крупнейшим системам повышать цены", - сообщает регулятор. Как отмечают авторы доклада, за последние пять лет Mastercard и Visa увеличили тарифы на соответствующие услуги на более чем 30% в реальном выражении, при этом свидетельств того, что качество услуг повысилось, недостаточно. "Учитывая первые выводы, PSR предлагает потенциальные меры по исправлению ситуации, чтобы Mastercard и Visa предприняли больше усилий для повышения прозрачности этих тарифов и обеспечения эквайеров и бизнеса более ясной информацией о предоставляемых услугах", - говорится в публикации. К мерам, предлагаемым для повышения прозрачности, относится введение обязательства разъяснять клиентам причины изменения цен на услуги, а также более активное предоставление финансовой информации регулятору для улучшения контроля за деятельностью платежных систем. Регулятор предлагает до 30 июля отреагировать на доклад всем, кто связан с карточными платежными системами в Великобритании - компаниям, эмитентам, эквайерам, операторам карточных систем и держателям карт. PSR изучит предоставленные свидетельства и предложения и, как ожидается, опубликует финальный доклад в четвертом квартале текущего года.
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великобритания, mastercard, visa, обязательства, конкуренция
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Mastercard, Visa, обязательства, конкуренция
Британский регулятор предложил ввести обязательства для Mastercard и Visa
Британский PSR хочет ввести обязательства для Mastercard и Visa для конкуренции
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Британский регулятор платежных систем (PSR) предложил ввести обязательства для двух ведущих компаний по обслуживанию карт Mastercard и Visa, не сталкивающихся с эффективной конкуренцией на рынке, которая могла бы сдерживать рост цен на предоставляемые ими услуги, говорится в сообщении регулятора.
"В своем промежуточном докладе PSR установил, что Mastercard и Visa - две крупнейшие системы банковских карт - не сталкиваются с эффективной конкуренцией при работе с торговыми предприятиями и эквайрерами ... в том, что касается основных услуг систем и процессинга. ... В настоящее время отсутствует эффективная конкуренция, которая бы не позволяла двум крупнейшим системам повышать цены", - сообщает регулятор.
Как отмечают авторы доклада, за последние пять лет Mastercard и Visa увеличили тарифы на соответствующие услуги на более чем 30% в реальном выражении, при этом свидетельств того, что качество услуг повысилось, недостаточно.
В Турции начали бойкотировать Mastercard и Visa
"Учитывая первые выводы, PSR предлагает потенциальные меры по исправлению ситуации, чтобы Mastercard и Visa предприняли больше усилий для повышения прозрачности этих тарифов и обеспечения эквайеров и бизнеса более ясной информацией о предоставляемых услугах", - говорится в публикации.
К мерам, предлагаемым для повышения прозрачности, относится введение обязательства разъяснять клиентам причины изменения цен на услуги, а также более активное предоставление финансовой информации регулятору для улучшения контроля за деятельностью платежных систем.
Регулятор предлагает до 30 июля отреагировать на доклад всем, кто связан с карточными платежными системами в Великобритании - компаниям, эмитентам, эквайерам, операторам карточных систем и держателям карт. PSR изучит предоставленные свидетельства и предложения и, как ожидается, опубликует финальный доклад в четвертом квартале текущего года.