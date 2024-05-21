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В Париже подсчитали ущерб от налета на ювелирный магазин у Елисейских полей
В Париже подсчитали ущерб от налета на ювелирный магазин у Елисейских полей - 21.05.2024, ПРАЙМ
В Париже подсчитали ущерб от налета на ювелирный магазин у Елисейских полей
Ущерб от вооруженного ограбления ювелирного магазина Harry Winston, расположенного возле Елисейских полей в Париже, оценили в шесть- десять миллионов евро,... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T06:21+0300
2024-05-21T06:21+0300
2024-05-21T06:34+0300
происшествия
франция
ювелирные украшения
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Ущерб от вооруженного ограбления ювелирного магазина Harry Winston, расположенного возле Елисейских полей в Париже, оценили в шесть- десять миллионов евро, передает радиостанция RTL, ссылаясь на собственную информацию. Согласно сообщению, грабители использовали мотоцикл как таран для проникновения в магазин и были вооружены как минимум одним автоматом Калашникова. "Пока один стоял снаружи на стреме, внутри ювелирного магазина два грабителя с большими черными сумками разбили девять витрин", - рассказывает RTL. По данным радиостанции, налетчики, похитившие ювелирные изделия с бриллиантами, нанесли магазину ущерб в размере от шести до десяти миллионов евро.Как сообщается, грабителям потребовалось всего около трех минут, чтобы войти в магазин, похитить украшения и скрыться, направив оружие на полицейских. В прокуратуре отметили, что полицейские были вынуждены прекратить преследование. Как сообщил в прошлую субботу портал Actu17, ссылаясь на данные источника в полиции, что трое мужчин совершили вооруженное ограбление ювелирного магазина Harry Winston, расположенного вблизи Елисейских полей в Париже. При этом сумма ущерба была неизвестна. Примечательно, что в прошлом это магазин уже дважды становился жертвой вооруженных ограблений - в 2007 и 2008 годах. За эти ограбления восемь человек в 2015 году получили сроки от девяти месяцев до 15 лет лишения свободы.
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франция, ювелирные украшения, ограбление
Происшествия, ФРАНЦИЯ, ювелирные украшения, ограбление
В Париже подсчитали ущерб от налета на ювелирный магазин у Елисейских полей
RTL: ущерб от налета на ювелирный магазин у Елисейских полей оценили в €6-10 млн
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Ущерб от вооруженного ограбления ювелирного магазина Harry Winston, расположенного возле Елисейских полей в Париже, оценили в шесть- десять миллионов евро, передает радиостанция RTL, ссылаясь на собственную информацию.
Согласно сообщению, грабители использовали мотоцикл как таран для проникновения в магазин и были вооружены как минимум одним автоматом Калашникова.
"Пока один стоял снаружи на стреме, внутри ювелирного магазина два грабителя с большими черными сумками разбили девять витрин", - рассказывает RTL. По данным радиостанции, налетчики, похитившие ювелирные изделия с бриллиантами, нанесли магазину ущерб в размере от шести до десяти миллионов евро.
Как сообщается, грабителям потребовалось всего около трех минут, чтобы войти в магазин, похитить украшения и скрыться, направив оружие на полицейских. В прокуратуре отметили, что полицейские были вынуждены прекратить преследование.
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Как сообщил в прошлую субботу портал Actu17, ссылаясь на данные источника в полиции, что трое мужчин совершили вооруженное ограбление ювелирного магазина Harry Winston, расположенного вблизи Елисейских полей в Париже. При этом сумма ущерба была неизвестна. Примечательно, что в прошлом это магазин уже дважды становился жертвой вооруженных ограблений - в 2007 и 2008 годах. За эти ограбления восемь человек в 2015 году получили сроки от девяти месяцев до 15 лет лишения свободы.