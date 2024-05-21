https://1prime.ru/20240521/ograblenie-848349101.html

В Париже подсчитали ущерб от налета на ювелирный магазин у Елисейских полей

В Париже подсчитали ущерб от налета на ювелирный магазин у Елисейских полей - 21.05.2024, ПРАЙМ

В Париже подсчитали ущерб от налета на ювелирный магазин у Елисейских полей

Ущерб от вооруженного ограбления ювелирного магазина Harry Winston, расположенного возле Елисейских полей в Париже, оценили в шесть- десять миллионов евро,... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T06:21+0300

2024-05-21T06:21+0300

2024-05-21T06:34+0300

происшествия

франция

ювелирные украшения

ограбление

https://cdnn.1prime.ru/img/84229/95/842299591_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_1e51927070c2c634cd231f0c0675fd6d.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Ущерб от вооруженного ограбления ювелирного магазина Harry Winston, расположенного возле Елисейских полей в Париже, оценили в шесть- десять миллионов евро, передает радиостанция RTL, ссылаясь на собственную информацию. Согласно сообщению, грабители использовали мотоцикл как таран для проникновения в магазин и были вооружены как минимум одним автоматом Калашникова. "Пока один стоял снаружи на стреме, внутри ювелирного магазина два грабителя с большими черными сумками разбили девять витрин", - рассказывает RTL. По данным радиостанции, налетчики, похитившие ювелирные изделия с бриллиантами, нанесли магазину ущерб в размере от шести до десяти миллионов евро.Как сообщается, грабителям потребовалось всего около трех минут, чтобы войти в магазин, похитить украшения и скрыться, направив оружие на полицейских. В прокуратуре отметили, что полицейские были вынуждены прекратить преследование. Как сообщил в прошлую субботу портал Actu17, ссылаясь на данные источника в полиции, что трое мужчин совершили вооруженное ограбление ювелирного магазина Harry Winston, расположенного вблизи Елисейских полей в Париже. При этом сумма ущерба была неизвестна. Примечательно, что в прошлом это магазин уже дважды становился жертвой вооруженных ограблений - в 2007 и 2008 годах. За эти ограбления восемь человек в 2015 году получили сроки от девяти месяцев до 15 лет лишения свободы.

https://1prime.ru/20240505/energetika-847923155.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, ювелирные украшения, ограбление