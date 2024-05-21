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Россиянам упростили перевод ценных бумаг другому брокеру

Россиянам упростили перевод ценных бумаг другому брокеру - 21.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам упростили перевод ценных бумаг другому брокеру

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который упрощает и ускоряет для физлиц перевод ценных бумаг к другому брокеру или управляющей компании. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T14:09+0300

2024-05-21T14:09+0300

2024-05-21T14:09+0300

экономика

госдума

российский рынок акций

брокер

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который упрощает и ускоряет для физлиц перевод ценных бумаг к другому брокеру или управляющей компании. Документ позволяет с 1 января 2025 года брокерам и управляющим компаниям обмениваться информацией о клиентах и их расходах на приобретение и хранение ценных бумаг, в том числе в электронном виде. Эта информация необходима для корректного учета при расчете налогооблагаемой базы по операциям с ценными бумагами в том случае, когда они приобретались через одного профучастника рынка, а продавались впоследствии через другого. Главное, что упрощается процесс передачи информации о физлице-инвесторе между профучастниками рынка ценных бумаг, для чего можно будет использовать электронные каналы передачи информации, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Состав передаваемых сведений будет утверждаться Федеральной налоговой службой, а порядок их передачи – базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финрынка, объединяющей брокеров и управляющих. Согласно действующему законодательству, брокеры и управляющие компании не имеют права обмениваться информацией о клиентах-физлицах, за исключением случаев, связанных с ведением индивидуальных инвестиционных счетов. При переводе активов другому брокеру или управляющей компании клиент должен сам получить необходимые документы у одного профучастника рынка ценных бумаг и передать их другому, что отнимает много времени.

https://1prime.ru/20240521/bumagi-848364889.html

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госдума, российский рынок акций, брокер