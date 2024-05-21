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РЖД подтвердили перевод важной инфраструктуры на российское ПО к 2025 году - 21.05.2024, ПРАЙМ
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РЖД подтвердили перевод важной инфраструктуры на российское ПО к 2025 году
РЖД подтвердили перевод важной инфраструктуры на российское ПО к 2025 году - 21.05.2024, ПРАЙМ
РЖД подтвердили перевод важной инфраструктуры на российское ПО к 2025 году
РЖД к 2025 году переведут все объекты критической инфраструктуры (КИИ) на отечественный софт, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. | 21.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. РЖД к 2025 году переведут все объекты критической инфраструктуры (КИИ) на отечественный софт, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. "К 1 января 2025 года все системы КИИ, которые касаются СУРа, системы управления, будут переведены, как и положено, на все наши российские системы", - сказал Белозёров во вторник на IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Указ президента РФ Владимира Путина устанавливает срок перевода объектов критической инфраструктуры (КИИ) на отечественный софт до января 2025 года. РЖД в апреле 2023 года сообщали РИА Новости, что компания ориентируется на эти сроки и, безусловно, их выполнит. Там тогда добавляли, что компания не просто меняет зарубежное ПО на российское, а стремится к тому, чтобы внедряемые отечественные продукты обладали лучшим функционалом и более высокой эффективностью.
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ржд, по
РЖД, ПО
14:49 21.05.2024 (обновлено: 14:50 21.05.2024)
 
РЖД подтвердили перевод важной инфраструктуры на российское ПО к 2025 году

РЖД подтвердили перевод критической инфраструктуры на российское ПО к 2025 году

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоезд РЖД
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. РЖД к 2025 году переведут все объекты критической инфраструктуры (КИИ) на отечественный софт, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
"К 1 января 2025 года все системы КИИ, которые касаются СУРа, системы управления, будут переведены, как и положено, на все наши российские системы", - сказал Белозёров во вторник на IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
Указ президента РФ Владимира Путина устанавливает срок перевода объектов критической инфраструктуры (КИИ) на отечественный софт до января 2025 года. РЖД в апреле 2023 года сообщали РИА Новости, что компания ориентируется на эти сроки и, безусловно, их выполнит. Там тогда добавляли, что компания не просто меняет зарубежное ПО на российское, а стремится к тому, чтобы внедряемые отечественные продукты обладали лучшим функционалом и более высокой эффективностью.
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