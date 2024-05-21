https://1prime.ru/20240521/perevod-848370503.html

РЖД подтвердили перевод важной инфраструктуры на российское ПО к 2025 году

РЖД подтвердили перевод важной инфраструктуры на российское ПО к 2025 году - 21.05.2024, ПРАЙМ

РЖД подтвердили перевод важной инфраструктуры на российское ПО к 2025 году

РЖД к 2025 году переведут все объекты критической инфраструктуры (КИИ) на отечественный софт, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T14:49+0300

2024-05-21T14:49+0300

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по

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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. РЖД к 2025 году переведут все объекты критической инфраструктуры (КИИ) на отечественный софт, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. "К 1 января 2025 года все системы КИИ, которые касаются СУРа, системы управления, будут переведены, как и положено, на все наши российские системы", - сказал Белозёров во вторник на IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Указ президента РФ Владимира Путина устанавливает срок перевода объектов критической инфраструктуры (КИИ) на отечественный софт до января 2025 года. РЖД в апреле 2023 года сообщали РИА Новости, что компания ориентируется на эти сроки и, безусловно, их выполнит. Там тогда добавляли, что компания не просто меняет зарубежное ПО на российское, а стремится к тому, чтобы внедряемые отечественные продукты обладали лучшим функционалом и более высокой эффективностью.

https://1prime.ru/20240520/arest-848342442.html

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ржд, по