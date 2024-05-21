https://1prime.ru/20240521/perevody-848361304.html

"Золотая корона" приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию

"Золотая корона" приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию - 21.05.2024, ПРАЙМ

"Золотая корона" приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию

Платежная система "Золотая корона" временно приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию, отправить в республику можно лишь наличные через банки, сообщили | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T11:58+0300

2024-05-21T11:58+0300

2024-05-21T11:58+0300

экономика

золотая корона

денежные переводы

молдавия

https://cdnn.1prime.ru/img/83588/11/835881163_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_42633edb19d622e1ff1ca6622ba7ae4d.jpg

КИШИНЕВ, 21 мая - ПРАЙМ. Платежная система "Золотая корона" временно приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию, отправить в республику можно лишь наличные через банки, сообщили журналистам в службе поддержки мобильного приложения "Золотая корона". "С 16 мая отправка денег онлайн, то есть с карты российского банка в Молдавию, временно закрыта, доступным остается только перевод наличных денег из России в Молдавию", - сообщили в службе поддержки. При этом представители платежной системой не смогли объяснить причины подобного решения. Переводы можно осуществлять только через банки, поддерживающие платежную систему. Глава Гагаузии Евгения Гуцул 9 апреля подписала соглашение с Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников автономии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь. Уже к 1 мая большая часть пенсионеров стали обладателями доступа к платежной системе "Мир", часть из них смогла получить обещанную доплату к пенсии в размере 2 тысяч леев, что эквивалентно почти 10 тысячам рублей. Поскольку платежная система "Мир" на территории Молдавии не действует, то большинство гагаузских пенсионеров переводили средства родственникам или знакомым в России, а затем получали от них переводы с помощью системы "Золотая корона".

https://1prime.ru/20240516/perevody-848241115.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золотая корона, денежные переводы, молдавия