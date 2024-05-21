https://1prime.ru/20240521/peskov-848362743.html

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Раиси

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Раиси - 21.05.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Раиси

Церемония похорон президента Ирана Эбрахима Раиси не предусматривает международного участия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T12:22+0300

2024-05-21T12:22+0300

2024-05-21T12:22+0300

владимир путин

ибрахим раиси

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Церемония похорон президента Ирана Эбрахима Раиси не предусматривает международного участия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Официальному представителю Кремля задали вопрос, планирует ли Владимир Путин, либо российский представитель, принять участие в похоронах иранского лидера."Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия. Об этом речи не идет", - ответил Песков.Раиси, а также глава иранского МИД и другие официальные лица погибли 19 мая в результате крушения вертолета.

https://1prime.ru/20240521/iran-848356639.html

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владимир путин, ибрахим раиси, дмитрий песков