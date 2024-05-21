https://1prime.ru/20240521/peskov-848362743.html
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Раиси
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Раиси - 21.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Раиси
Церемония похорон президента Ирана Эбрахима Раиси не предусматривает международного участия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:22+0300
2024-05-21T12:22+0300
2024-05-21T12:22+0300
владимир путин
ибрахим раиси
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84217/96/842179676_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_476f3e6a696f8aa14af2cba652122045.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Церемония похорон президента Ирана Эбрахима Раиси не предусматривает международного участия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Официальному представителю Кремля задали вопрос, планирует ли Владимир Путин, либо российский представитель, принять участие в похоронах иранского лидера."Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия. Об этом речи не идет", - ответил Песков.Раиси, а также глава иранского МИД и другие официальные лица погибли 19 мая в результате крушения вертолета.
https://1prime.ru/20240521/iran-848356639.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84217/96/842179676_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_79cef29346970ce23c2982b86700fe67.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ибрахим раиси, дмитрий песков
Владимир Путин, Ибрахим Раиси, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Раиси
Песков: речи об участии Путина в церемонии похорон Раиси не идет
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Церемония похорон президента Ирана Эбрахима Раиси не предусматривает международного участия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальному представителю Кремля задали вопрос, планирует ли Владимир Путин, либо российский представитель, принять участие в похоронах иранского лидера.
"Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия. Об этом речи не идет", - ответил Песков.
Раиси, а также глава иранского МИД и другие официальные лица погибли 19 мая в результате крушения вертолета.
Иран доведет расследование гибели Раиси до конца, заявил посол Джалали