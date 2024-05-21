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СМИ узнали условие, при котором ФРГ одобрит американский план помощи Киеву

СМИ узнали условие, при котором ФРГ одобрит американский план помощи Киеву - 21.05.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали условие, при котором ФРГ одобрит американский план помощи Киеву

Германия готова поддержать план США по использованию доходов от замороженных российских активов для подкрепления ими помощи Украине, передает агентство... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T09:07+0300

2024-05-21T09:07+0300

2024-05-21T09:14+0300

политика

сша

германия

поддержка украины

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Германия готова поддержать план США по использованию доходов от замороженных российских активов для подкрепления ими помощи Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева. "Немецкие чиновники готовы поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов... для подкрепления... помощи Украине", - говорится в сообщении агентства. По информации источников, предложение США о предоставлении Украине кредита было воспринято более положительно в Европе. Однако, отмечает агентство, Берлин не ожидает, что окончательная договоренность об использовании доходов будет достигнута раньше встречи лидеров G7 13-15 июня и что она начнет реализовываться до следующего года. Ранее американская администрация неоднократно заявляла о планах согласовать на саммите лидеров G7 в июне в Италии общий подход к использованию суверенных активов РФ. Ожидалось, что договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты на майских встречах глав Минфинов. Вместе с тем 16 мая в Госдепе США на вопрос РИА Новости о планируемых сроках начала использования активов РФ и о текущем статусе согласования подхода с G7 сообщили, что Вашингтон не готов говорить о конкретном времени и все еще продолжает консультации с партнерами по "Большой семерке". В минфине США не ответили на запрос РИА Новости о прогрессе согласования вопроса с западными союзниками.

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сша

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сша, германия, поддержка украины