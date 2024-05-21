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Премьер ЦАР возглавит делегацию страны на ПМЭФ, заявил посол республики

Премьер ЦАР возглавит делегацию страны на ПМЭФ, заявил посол республики - 21.05.2024, ПРАЙМ

Премьер ЦАР возглавит делегацию страны на ПМЭФ, заявил посол республики

Премьер-министр Центральноафриканской республики Феликс Молуа возглавит делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил РИА | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T15:10+0300

2024-05-21T15:10+0300

2024-05-21T15:10+0300

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Центральноафриканской республики Феликс Молуа возглавит делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил РИА Новости посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза. "Имею честь сообщить вам, что делегацию ЦАР на экономическом форуме возглавит его превосходительство Феликс Молуа", - заявил посол в беседе с агентством. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия ("Основа многополярности – формирование новых центров роста") раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.

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