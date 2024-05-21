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Мишустин призвал металлургов и нефтяников больше вкладывать в российское ПО

Мишустин призвал металлургов и нефтяников больше вкладывать в российское ПО - 21.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал металлургов и нефтяников больше вкладывать в российское ПО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил крупных металлургов и нефтяников увеличить собственные инвестиции в разработку отечественного программного... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T14:13+0300

2024-05-21T14:13+0300

2024-05-21T14:44+0300

экономика

михаил мишустин

по

инвестиции

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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил крупных металлургов и нефтяников увеличить собственные инвестиции в разработку отечественного программного обеспечения."По поводу финансов, по грантам. Я знаю, что по вашему ИЦК (индустриальному центру компетенций - ред.) примерно 2,7 миллиарда рублей вложено, где-то более 1 миллиарда - это грант "Сколково", и где-то еще вы свои собственные средства тратите, 665 миллионов рублей примерно", - сказал Мишустин на конференции ЦИПР в ответ на выступление председателя совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова.Индустриальные центры компетенций (ИЦК) занимаются замещением зарубежных цифровых продуктов и решений в разных отраслях экономики."Алексей Александрович, к вам просьба увеличить траты своих собственных средств. К (главе "Газпром нефти" Александру - ред.) Дюкову такая же просьба и к Владимиру Потанину (глава "Норникеля" - ред.), ко всем коллегам. Коллеги, помогайте всем нам", - добавил Мишустин. Представители компаний ответили на эту просьбу утвердительно.Премьер также отметил, что Россия достигла примерно 50% импортозамещения в основных программных продуктах."На сегодняшний день есть первый результат. Это примерно - пусть меня поправит профильный министр - примерно 50% импортозамещения в основных фактически программных продуктах... Это примерно так", - сообщил он.Мишустин подчеркнул, что достижение национальных целей развития России невозможно без технологического суверенитета и суверенных решений. При этом он назвал достижение технологического суверенитета "непростой задачей" и напомнил, что ранее в России в значительном количестве отраслей внедрялись зарубежные решения в производства."Мы много лет, я скажу откровенно, не обращали внимания на важнейшие отрасли, и решения, которые внедрялись в том числе и огромным количеством наших подготовленных специалистов, иностранные, стали частью работы, частью жизни многих заводов, производств", - заключил премьер.

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михаил мишустин, по, инвестиции