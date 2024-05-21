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"Ростех" представил систему для оформления электронной подписи за рубежом

"Ростех" представил систему для оформления электронной подписи за рубежом - 21.05.2024, ПРАЙМ

"Ростех" представил систему для оформления электронной подписи за рубежом

Госкорпорация "Ростех" представила систему идентификации и аутентификации "Основание", благодаря ей граждане РФ с 1 июля смогут получить квалифицированную... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T14:24+0300

2024-05-21T14:24+0300

2024-05-21T14:24+0300

электронная подпись

ростех

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" представила систему идентификации и аутентификации "Основание", благодаря ей граждане РФ с 1 июля смогут получить квалифицированную электронную подпись в Казахстане, Киргизии, Армении и Узбекистане. "Компания "РТ-Проектные технологии" госкорпорации "Ростех" представляет систему идентификации и аутентификации "Основание". С 1 июля текущего года функционал решения позволит гражданам РФ, находящимся за рубежом, получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) в рамках пилотного проекта. Это обеспечит россиянам, проживающим в Казахстане, Киргизии, Армении и Узбекистане, возможность получения госуслуг и дистанционного заключения договоров", - сообщили в компании. Для получения квалифицированной электронной подписи требуется пройти идентификацию личности, а такие сервисы на текущий момент не работают за пределами России. Пилотный проект, который планируется провести с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2025 года, предполагает создание точек оформления квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи гражданам России в четырех странах СНГ - Казахстане, Киргизии, Армении и Узбекистане. Такие точки организуют на базе учреждений МИД РФ и представительств Россотрудничества. Отмечается, что разработка позволит в режиме онлайн подтвердить аккаунт на "Госуслугах" и получить электронную подпись. В дальнейшем госкорпорация будет масштабировать возможности и на другие дружественные страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

электронная подпись, ростех