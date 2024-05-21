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Вашингтон скоро может объявить о новом пакете помощи Украине, пишут СМИ
Вашингтон скоро может объявить о новом пакете помощи Украине, пишут СМИ - 21.05.2024, ПРАЙМ
Вашингтон скоро может объявить о новом пакете помощи Украине, пишут СМИ
Вашингтон может объявить о новом пакете военной помощи Киеву на этой неделе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на американских чиновников. | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T08:25+0300
2024-05-21T08:25+0300
2024-05-21T08:25+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Вашингтон может объявить о новом пакете военной помощи Киеву на этой неделе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на американских чиновников. "Возможно, позднее на этой неделе будет новый пакет (помощи Украине)", — сказано в материале издания. Также отмечается, что администрация президента США Джо Байдена хочет вернуться к прежнему графику объявлений каждые две недели об извлечении боеприпасов и техники из американских запасов. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, поддержка украины
Политика, США, поддержка Украины
Вашингтон скоро может объявить о новом пакете помощи Украине, пишут СМИ
Politico: США могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву до конца недели
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Вашингтон может объявить о новом пакете военной помощи Киеву на этой неделе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на американских чиновников.
"Возможно, позднее на этой неделе будет новый пакет (помощи Украине)", — сказано в материале издания.
Также отмечается, что администрация президента США Джо Байдена хочет вернуться к прежнему графику объявлений каждые две недели об извлечении боеприпасов и техники из американских запасов.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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