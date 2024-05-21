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На Западе признали помощь Украине незаконной

На Западе признали помощь Украине незаконной - 21.05.2024, ПРАЙМ

На Западе признали помощь Украине незаконной

Странам Запада следует прекратить поддержку Киева. Она стала незаконной после истечения полномочий Владимира Зеленского. Такое мнение выразил лидер французской... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T16:23+0300

2024-05-21T16:23+0300

2024-05-21T16:23+0300

политика

запад

поддержка украины

флориан филиппо

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ПАРИЖ, 21 мая - ПРАЙМ. Странам Запада следует прекратить поддержку Киева. Она стала незаконной после истечения полномочий Владимира Зеленского. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. "С этого дня Зеленский, избранный... сроком на 5 лет с 20 мая 2019 года, демократически более не находится у власти. Выборы были отменены в марте прошлого года им самим. Однако мы, французы, продолжаем отправлять ему 300 миллионов евро каждый месяц через ЕС, и эти суммы прибавляются к 3 миллиардам, которые пообещал ему в 2024 году Макрон. Мы продолжаем посылать ему оружие и усугублять абсурдную войну, которая давно должна была бы закончиться, если бы НАТО сознательно не стремилось заблокировать поиск мира", — написал Филиппо в соцсети Х. Он подчеркнул, что "Зеленский нелегитимен, вся наша поддержка нелегитимна и незаконна". Достаточно, больше ни одного евро, никакого оружия Украине! Перестанем поддерживать коррумпированную страну, остановим НАТО", — заключил политик. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240521/zelenskiy-848372557.html

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запад, поддержка украины, флориан филиппо