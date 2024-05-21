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Помогая Киеву, США помогают себе, заявил Блинкен - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Помогая Киеву, США помогают себе, заявил Блинкен
Помогая Киеву, США помогают себе, заявил Блинкен - 21.05.2024, ПРАЙМ
Помогая Киеву, США помогают себе, заявил Блинкен
Транши финансовой помощи, которые Соединенные Штаты отправляют Украине, помогают им создавать и поддерживать рабочие места внутри страны, сообщил госсекретарь... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T18:05+0300
2024-05-21T18:05+0300
рабочие места
финансовая помощь для украины
сша
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ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Транши финансовой помощи, которые Соединенные Штаты отправляют Украине, помогают им создавать и поддерживать рабочие места внутри страны, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен перед комитетом сената. "Большая часть выделяемых средств тратится в США, выстраивая базу военно-промышленного комплекса и создавая и поддерживая тысячи рабочих мест для американцев", — уточнил он.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
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рабочие места, финансовая помощь для украины, сша
рабочие места, финансовая помощь для Украины, США
18:05 21.05.2024
 
Помогая Киеву, США помогают себе, заявил Блинкен

Блинкен: выделенные средства США Киеву помогают Штатам создавать рабочие места

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense
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ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Транши финансовой помощи, которые Соединенные Штаты отправляют Украине, помогают им создавать и поддерживать рабочие места внутри страны, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен перед комитетом сената.
"Большая часть выделяемых средств тратится в США, выстраивая базу военно-промышленного комплекса и создавая и поддерживая тысячи рабочих мест для американцев", — уточнил он.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
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рабочие местафинансовая помощь для УкраиныСША
 
 
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