https://1prime.ru/20240521/pomosch-848382081.html

Помогая Киеву, США помогают себе, заявил Блинкен

Помогая Киеву, США помогают себе, заявил Блинкен - 21.05.2024, ПРАЙМ

Помогая Киеву, США помогают себе, заявил Блинкен

Транши финансовой помощи, которые Соединенные Штаты отправляют Украине, помогают им создавать и поддерживать рабочие места внутри страны, сообщил госсекретарь... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T18:05+0300

2024-05-21T18:05+0300

2024-05-21T18:05+0300

рабочие места

финансовая помощь для украины

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/05/841260536_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_1fa405ab15e2f6c78f68e4000abd50c8.jpg

ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Транши финансовой помощи, которые Соединенные Штаты отправляют Украине, помогают им создавать и поддерживать рабочие места внутри страны, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен перед комитетом сената. "Большая часть выделяемых средств тратится в США, выстраивая базу военно-промышленного комплекса и создавая и поддерживая тысячи рабочих мест для американцев", — уточнил он.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.

https://1prime.ru/20240520/blinken-848334860.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рабочие места, финансовая помощь для украины, сша