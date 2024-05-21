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Путин внес представление об освобождении Савельева с поста аудитора СП - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Путин внес представление об освобождении Савельева с поста аудитора СП
Путин внес представление об освобождении Савельева с поста аудитора СП - 21.05.2024, ПРАЙМ
Путин внес представление об освобождении Савельева с поста аудитора СП
Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации представление об освобождении Олега Савельева с поста аудитора Счетной палаты. Комитет по бюджету... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T09:35+0300
2024-05-21T09:35+0300
политика
владимир путин
счетная палата
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации представление об освобождении Олега Савельева с поста аудитора Счетной палаты. Комитет по бюджету поддержал данное решение. Ранее Путин назначил Олега Савельева замминистра обороны — руководителем аппарата министерства. Представление президента РФ на заседании бюджетного комитета Совфеда во вторник озвучил полпред главы государства в СФ Артур Муравьев "в связи с заявлением об отставке" самого Савельева. Согласно предложению главы комитета Анатолия Артамонова, сенаторы проголосовали в поддержку этого решения.
https://1prime.ru/20240520/putin-848342837.html
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владимир путин, счетная палата, минобороны рф
Политика, Владимир Путин, Счетная палата, Минобороны РФ
09:35 21.05.2024
 
Путин внес представление об освобождении Савельева с поста аудитора СП

Путин внес в Совфед представление об освобождении Савельева с поста аудитора СП

© РИА Новости . Владимир Федоренко!Счетная палата
!Счетная палата - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации представление об освобождении Олега Савельева с поста аудитора Счетной палаты. Комитет по бюджету поддержал данное решение.
Ранее Путин назначил Олега Савельева замминистра обороны — руководителем аппарата министерства.
Представление президента РФ на заседании бюджетного комитета Совфеда во вторник озвучил полпред главы государства в СФ Артур Муравьев "в связи с заявлением об отставке" самого Савельева.
Согласно предложению главы комитета Анатолия Артамонова, сенаторы проголосовали в поддержку этого решения.
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ПолитикаВладимир ПутинСчетная палатаМинобороны РФ
 
 
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