https://1prime.ru/20240521/prepyatstviya-848385769.html

В ЕС обсудят, что мешает блоку отказаться от газа России

В ЕС обсудят, что мешает блоку отказаться от газа России - 21.05.2024, ПРАЙМ

В ЕС обсудят, что мешает блоку отказаться от газа России

Министры энергетики стран ЕС на следующей неделе обсудят препятствия, которые мешают странам ЕС полностью отказаться от российского природного газа, передает... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T21:47+0300

2024-05-21T21:47+0300

2024-05-21T21:47+0300

ес

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Министры энергетики стран ЕС на следующей неделе обсудят препятствия, которые мешают странам ЕС полностью отказаться от российского природного газа, передает агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение документ. "Министры энергетики стран Евросоюза обсудят на следующей неделе препятствия, с которыми они сталкиваются на пути прекращения зависимости от российского природного газа", - пишет агентство. В документе, по информации агентства, министров также просят предложить на встрече дополнительные инициативы по прекращению зависимости от российских природных ископаемых. Агентство отмечает, что полностью отказаться от российского газа расположенным не у моря странам ЕС мешает, в частности, проблема с постройкой новых газопроводов или перепрофилирования существующих для импорта газа не из РФ. Совет ЕС во вторник утвердил реформу газового рынка, которая, как ожидается, позволит приостанавливать с 2026 года поставки природного газа, включая СПГ, из РФ и Белоруссии. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://1prime.ru/20240521/sanktsii-848384032.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, газ