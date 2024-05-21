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В ЕС обсудят, что мешает блоку отказаться от газа России - 21.05.2024, ПРАЙМ
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В ЕС обсудят, что мешает блоку отказаться от газа России
В ЕС обсудят, что мешает блоку отказаться от газа России - 21.05.2024, ПРАЙМ
В ЕС обсудят, что мешает блоку отказаться от газа России
Министры энергетики стран ЕС на следующей неделе обсудят препятствия, которые мешают странам ЕС полностью отказаться от российского природного газа, передает... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T21:47+0300
2024-05-21T21:47+0300
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Министры энергетики стран ЕС на следующей неделе обсудят препятствия, которые мешают странам ЕС полностью отказаться от российского природного газа, передает агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение документ. "Министры энергетики стран Евросоюза обсудят на следующей неделе препятствия, с которыми они сталкиваются на пути прекращения зависимости от российского природного газа", - пишет агентство. В документе, по информации агентства, министров также просят предложить на встрече дополнительные инициативы по прекращению зависимости от российских природных ископаемых. Агентство отмечает, что полностью отказаться от российского газа расположенным не у моря странам ЕС мешает, в частности, проблема с постройкой новых газопроводов или перепрофилирования существующих для импорта газа не из РФ. Совет ЕС во вторник утвердил реформу газового рынка, которая, как ожидается, позволит приостанавливать с 2026 года поставки природного газа, включая СПГ, из РФ и Белоруссии. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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ес, газ
ЕС, Газ
21:47 21.05.2024
 
В ЕС обсудят, что мешает блоку отказаться от газа России

Reuters: в ЕС обсудят препятствия, которые мешают блоку отказаться от газа РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Министры энергетики стран ЕС на следующей неделе обсудят препятствия, которые мешают странам ЕС полностью отказаться от российского природного газа, передает агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.
"Министры энергетики стран Евросоюза обсудят на следующей неделе препятствия, с которыми они сталкиваются на пути прекращения зависимости от российского природного газа", - пишет агентство.
В документе, по информации агентства, министров также просят предложить на встрече дополнительные инициативы по прекращению зависимости от российских природных ископаемых.
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19:15
Агентство отмечает, что полностью отказаться от российского газа расположенным не у моря странам ЕС мешает, в частности, проблема с постройкой новых газопроводов или перепрофилирования существующих для импорта газа не из РФ.
Совет ЕС во вторник утвердил реформу газового рынка, которая, как ожидается, позволит приостанавливать с 2026 года поставки природного газа, включая СПГ, из РФ и Белоруссии.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
 
ЕСГаз
 
 
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