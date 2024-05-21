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Профицит торгового баланса еврозоны превысил прогноз - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Профицит торгового баланса еврозоны превысил прогноз
Профицит торгового баланса еврозоны превысил прогноз - 21.05.2024, ПРАЙМ
Профицит торгового баланса еврозоны превысил прогноз
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в марте составил 24,1 миллиарда евро после профицита в 23,6 миллиарда евро в феврале, сообщает европейское... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:07+0300
2024-05-21T12:07+0300
экономика
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в марте составил 24,1 миллиарда евро после профицита в 23,6 миллиарда евро в феврале, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали профицит на уровне 19,9 миллиарда евро.
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профицит, новости
Экономика, профицит, Новости
12:07 21.05.2024
 
Профицит торгового баланса еврозоны превысил прогноз

Профицит торгового баланса еврозоны в марте составил 24,1 миллиарда евро

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в марте составил 24,1 миллиарда евро после профицита в 23,6 миллиарда евро в феврале, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали профицит на уровне 19,9 миллиарда евро.
 
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