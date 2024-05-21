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Профицит торгового баланса еврозоны превысил прогноз

Профицит торгового баланса еврозоны превысил прогноз - 21.05.2024, ПРАЙМ

Профицит торгового баланса еврозоны превысил прогноз

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в марте составил 24,1 миллиарда евро после профицита в 23,6 миллиарда евро в феврале, сообщает европейское... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T12:07+0300

2024-05-21T12:07+0300

2024-05-21T12:07+0300

экономика

профицит

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в марте составил 24,1 миллиарда евро после профицита в 23,6 миллиарда евро в феврале, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали профицит на уровне 19,9 миллиарда евро.

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профицит, новости