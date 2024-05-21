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Биржевая цена пшеницы превысила семь долларов за бушель впервые с 2023 года - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Биржевая цена пшеницы превысила семь долларов за бушель впервые с 2023 года
Биржевая цена пшеницы превысила семь долларов за бушель впервые с 2023 года - 21.05.2024, ПРАЙМ
Биржевая цена пшеницы превысила семь долларов за бушель впервые с 2023 года
Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго растет более чем на 1%, впервые с конца июля прошлого года превысила отметку в 7 долларов за бушель, следует из данных... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T16:53+0300
2024-05-21T16:55+0300
экономика
пшеница
чикагская биржа
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго растет более чем на 1%, впервые с конца июля прошлого года превысила отметку в 7 долларов за бушель, следует из данных торгов.По состоянию на 16.50 мск июльский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожал на 1,1% - до 6,958 доллара за бушель. Минутами ранее показатель превышал 7 долларов - впервые с 31 июля 2023 года.
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пшеница, чикагская биржа
Экономика, пшеница, Чикагская биржа
16:53 21.05.2024 (обновлено: 16:55 21.05.2024)
 
Биржевая цена пшеницы превысила семь долларов за бушель впервые с 2023 года

Цена пшеницы на Чикагской бирже превысила $7 за бушель впервые с 31 июля 2023 г

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго растет более чем на 1%, впервые с конца июля прошлого года превысила отметку в 7 долларов за бушель, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.50 мск июльский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожал на 1,1% - до 6,958 доллара за бушель. Минутами ранее показатель превышал 7 долларов - впервые с 31 июля 2023 года.
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ЭкономикапшеницаЧикагская биржа
 
 
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