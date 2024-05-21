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Российский смартфон "Р-ФОН" можно будет приобрести в 2025 году

Российский смартфон "Р-ФОН" можно будет приобрести в 2025 году - 21.05.2024, ПРАЙМ

Российский смартфон "Р-ФОН" можно будет приобрести в 2025 году

Новый российский смартфон "Р-ФОН" станет доступен всем желающим в 2025 году, цену гаджета объявят до конца мая, рассказал РИА Новости представитель НТЦ ИТ... | 21.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-21T14:57+0300

2024-05-21T14:57+0300

2024-05-21T14:57+0300

смартфон "р-фон"

продажи смартфонов

производство

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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Новый российский смартфон "Р-ФОН" станет доступен всем желающим в 2025 году, цену гаджета объявят до конца мая, рассказал РИА Новости представитель НТЦ ИТ "РОСА" Владимир Зыков Научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) "РОСА" представил "антишпионский" смартфон "Р-ФОН" с российской операционной системой "РОСА Мобайл" в декабре 2023 года. Тогда сообщалось, что компания уже начала принимать заказы для B2B-сегмента. "В следующем году "Р-ФОН" будет доступен всем желающим… Цену объявим на следующей неделе", - сообщил Зыков. Российский смартфон, который собирают в Саранске из импортных запчастей, имеет стекло Gorilla Glass 5, вес 189 граммов и толщину 7,96 миллиметра. Обладает процессором MediaTek helio G99, оперативной памятью в 8 гигабайт и встроенной - в 128 гигабайт. Смартфон имеет основную камеру в 50 мегапикселей и селфи-камеру на 16 мегапикселей. Также гаджет оснащен "РОСА ID" - сервисом, объединяющим все мобильные продукты компании, магазином приложений "РОСА Маркет" и облачным сервисом для хранения документов, фото- и видеоконтента "РОСА Диск". Как сообщала компания в декабре, в первом полугодии нынешнего года станут доступны аудио- и видеозвонки в мессенджере на базе отечественной ОС, сервис для оплаты приложений и полная поддержка приложений Android. А во втором полугодии в смартфон добавят собственный браузер, единое рабочее пространство и другие приложения. "Р-ФОН" - российский смартфон с ОС "РОСА Мобайл" для массового пользователя. Производство устройства началось в сентябре 2023 года. Заявлялось, что цена на смартфон будет ориентировочно до 40 тысяч рублей.

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смартфон "р-фон", продажи смартфонов, производство