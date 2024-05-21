Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский смартфон "Р-ФОН" можно будет приобрести в 2025 году - 21.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240521/r-fon-848370888.html
Российский смартфон "Р-ФОН" можно будет приобрести в 2025 году
Российский смартфон "Р-ФОН" можно будет приобрести в 2025 году - 21.05.2024, ПРАЙМ
Российский смартфон "Р-ФОН" можно будет приобрести в 2025 году
Новый российский смартфон "Р-ФОН" станет доступен всем желающим в 2025 году, цену гаджета объявят до конца мая, рассказал РИА Новости представитель НТЦ ИТ... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T14:57+0300
2024-05-21T14:57+0300
смартфон "р-фон"
продажи смартфонов
производство
https://cdnn.1prime.ru/img/84259/54/842595469_0:84:3343:1964_1920x0_80_0_0_1b71616c4c1507e8747f0d6fa0dc1d44.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Новый российский смартфон "Р-ФОН" станет доступен всем желающим в 2025 году, цену гаджета объявят до конца мая, рассказал РИА Новости представитель НТЦ ИТ "РОСА" Владимир Зыков Научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) "РОСА" представил "антишпионский" смартфон "Р-ФОН" с российской операционной системой "РОСА Мобайл" в декабре 2023 года. Тогда сообщалось, что компания уже начала принимать заказы для B2B-сегмента. "В следующем году "Р-ФОН" будет доступен всем желающим… Цену объявим на следующей неделе", - сообщил Зыков. Российский смартфон, который собирают в Саранске из импортных запчастей, имеет стекло Gorilla Glass 5, вес 189 граммов и толщину 7,96 миллиметра. Обладает процессором MediaTek helio G99, оперативной памятью в 8 гигабайт и встроенной - в 128 гигабайт. Смартфон имеет основную камеру в 50 мегапикселей и селфи-камеру на 16 мегапикселей. Также гаджет оснащен "РОСА ID" - сервисом, объединяющим все мобильные продукты компании, магазином приложений "РОСА Маркет" и облачным сервисом для хранения документов, фото- и видеоконтента "РОСА Диск". Как сообщала компания в декабре, в первом полугодии нынешнего года станут доступны аудио- и видеозвонки в мессенджере на базе отечественной ОС, сервис для оплаты приложений и полная поддержка приложений Android. А во втором полугодии в смартфон добавят собственный браузер, единое рабочее пространство и другие приложения. "Р-ФОН" - российский смартфон с ОС "РОСА Мобайл" для массового пользователя. Производство устройства началось в сентябре 2023 года. Заявлялось, что цена на смартфон будет ориентировочно до 40 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20240408/aktivatsiya-847187247.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84259/54/842595469_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_a2cb56610ec36b9234af0d03ea01b30e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
смартфон "р-фон", продажи смартфонов, производство
смартфон "Р-ФОН", продажи смартфонов, производство
14:57 21.05.2024
 
Российский смартфон "Р-ФОН" можно будет приобрести в 2025 году

Российский смартфон "Р-ФОН" станет доступен в 2025 году, цену объявят в мае

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрезентация российского смартфона "Р-ФОН"
Презентация российского смартфона Р-ФОН - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Новый российский смартфон "Р-ФОН" станет доступен всем желающим в 2025 году, цену гаджета объявят до конца мая, рассказал РИА Новости представитель НТЦ ИТ "РОСА" Владимир Зыков
Научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) "РОСА" представил "антишпионский" смартфон "Р-ФОН" с российской операционной системой "РОСА Мобайл" в декабре 2023 года. Тогда сообщалось, что компания уже начала принимать заказы для B2B-сегмента.
"В следующем году "Р-ФОН" будет доступен всем желающим… Цену объявим на следующей неделе", - сообщил Зыков.
Девушка со смартфоном - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
В Совфеде предложили активировать сим-карты через серийный номер смартфона
8 апреля, 13:56
Российский смартфон, который собирают в Саранске из импортных запчастей, имеет стекло Gorilla Glass 5, вес 189 граммов и толщину 7,96 миллиметра. Обладает процессором MediaTek helio G99, оперативной памятью в 8 гигабайт и встроенной - в 128 гигабайт. Смартфон имеет основную камеру в 50 мегапикселей и селфи-камеру на 16 мегапикселей. Также гаджет оснащен "РОСА ID" - сервисом, объединяющим все мобильные продукты компании, магазином приложений "РОСА Маркет" и облачным сервисом для хранения документов, фото- и видеоконтента "РОСА Диск".
Как сообщала компания в декабре, в первом полугодии нынешнего года станут доступны аудио- и видеозвонки в мессенджере на базе отечественной ОС, сервис для оплаты приложений и полная поддержка приложений Android. А во втором полугодии в смартфон добавят собственный браузер, единое рабочее пространство и другие приложения.
"Р-ФОН" - российский смартфон с ОС "РОСА Мобайл" для массового пользователя. Производство устройства началось в сентябре 2023 года. Заявлялось, что цена на смартфон будет ориентировочно до 40 тысяч рублей.
 
смартфон "Р-ФОН"продажи смартфоновпроизводство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала