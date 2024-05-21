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В России создадут новые стандарты для радиоэлектроники - 21.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России создадут новые стандарты для радиоэлектроники
В России создадут новые стандарты для радиоэлектроники - 21.05.2024, ПРАЙМ
В России создадут новые стандарты для радиоэлектроники
Минпромторг и Росстандарт разработают новые стандарты для радиоэлектроники, представят проект концепции к 30 сентября, рассказал РИА Новости замминистра... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T14:33+0300
2024-05-21T14:39+0300
экономика
минпромторг
радиоэлектроника
росстандарт
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - ПРАЙМ. Минпромторг и Росстандарт разработают новые стандарты для радиоэлектроники, представят проект концепции к 30 сентября, рассказал РИА Новости замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024)."Разработка действительно ведется, все необходимые мероприятия стартовали, все в процессе реализации. … Мы должны концепцию закончить 30 сентября 2024 года и потом уже в рамках общей концепции начинать реализовывать те или иные заложенные в нее стандарты", - сказал Шпак.Он отметил, что радиоэлектронная промышленность - отрасль с высоким разделением труда, поэтому стандарты помогут производителям согласовать подходы к созданию продукции на всех этапах, от проектирования до реализации. Стандарты нужны для того, чтобы упростить производство, снизить издержки, увеличить эффективность вложений, инвестиций, повысить конкурентоспособность российских решений на международном рынке."В любом случае это глобальная индустрия, живет она по стандартам международным, и наша задача - сделать свои стандарты таким образом, чтобы они с международными стыковались с одной стороны, с другой стороны служили для защиты на нашем внутреннем рынке интересов производителей. Это экспортный потенциал, повышение конкурентоспособности нашей радиоэлектронной промышленности", - добавил Шпак.Сейчас в отрасли идет дискуссия, какие из стандартов будут обязательными, а какие добровольными.
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минпромторг, радиоэлектроника, росстандарт
Экономика, Минпромторг, радиоэлектроника, Росстандарт
14:33 21.05.2024 (обновлено: 14:39 21.05.2024)
 
В России создадут новые стандарты для радиоэлектроники

Минпромторг и Росстандарт создадут новые стандарты для радиоэлектроники до октября

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРадиоэлектроника
Радиоэлектроника - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - ПРАЙМ. Минпромторг и Росстандарт разработают новые стандарты для радиоэлектроники, представят проект концепции к 30 сентября, рассказал РИА Новости замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024).
"Разработка действительно ведется, все необходимые мероприятия стартовали, все в процессе реализации. … Мы должны концепцию закончить 30 сентября 2024 года и потом уже в рамках общей концепции начинать реализовывать те или иные заложенные в нее стандарты", - сказал Шпак.
Он отметил, что радиоэлектронная промышленность - отрасль с высоким разделением труда, поэтому стандарты помогут производителям согласовать подходы к созданию продукции на всех этапах, от проектирования до реализации. Стандарты нужны для того, чтобы упростить производство, снизить издержки, увеличить эффективность вложений, инвестиций, повысить конкурентоспособность российских решений на международном рынке.
"В любом случае это глобальная индустрия, живет она по стандартам международным, и наша задача - сделать свои стандарты таким образом, чтобы они с международными стыковались с одной стороны, с другой стороны служили для защиты на нашем внутреннем рынке интересов производителей. Это экспортный потенциал, повышение конкурентоспособности нашей радиоэлектронной промышленности", - добавил Шпак.
Сейчас в отрасли идет дискуссия, какие из стандартов будут обязательными, а какие добровольными.
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