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На Западе не стремятся сбивать ракеты над Украиной, заявил Писториус
На Западе не стремятся сбивать ракеты над Украиной, заявил Писториус - 21.05.2024, ПРАЙМ
На Западе не стремятся сбивать ракеты над Украиной, заявил Писториус
Германия и другие западные страны не рассматривают серьезно возможность сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины, так как это будет означать... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T16:07+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Германия и другие западные страны не рассматривают серьезно возможность сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины, так как это будет означать прямое вступление в войну. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус."Это была бы форма прямого участия в войне. Поэтому я бы сказал, давайте обсуждать это, но... сейчас не время, и в действительности у нас нет возможности рассматривать это всерьез. Как минимум в Германии, но, насколько я знаю, у других стран тоже",— отметил он.Ранее Россия направила ноту странам НАТО о поставках оружия на Украину, заявив, что подобные грузы являются законной целью для России. Министерство иностранных дел России обвинило страны НАТО в "игре с огнем", поставляя оружие на Украину, и отметило негативный эффект таких действий на переговоры между Россией и Украиной.
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Вооружения, ГЕРМАНИЯ, политика, Новости, РОССИЯ
На Западе не стремятся сбивать ракеты над Украиной, заявил Писториус
Писториус: ФРГ и партнеры не обсуждают всерьез уничтожение ракет РФ над Украиной
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Германия и другие западные страны не рассматривают серьезно возможность сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины, так как это будет означать прямое вступление в войну. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Это была бы форма прямого участия в войне. Поэтому я бы сказал, давайте обсуждать это, но... сейчас не время, и в действительности у нас нет возможности рассматривать это всерьез. Как минимум в Германии, но, насколько я знаю, у других стран тоже",— отметил он.
Ранее Россия направила ноту странам НАТО о поставках оружия на Украину, заявив, что подобные грузы являются законной целью для России. Министерство иностранных дел России обвинило страны НАТО в "игре с огнем", поставляя оружие на Украину, и отметило негативный эффект таких действий на переговоры между Россией и Украиной.
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