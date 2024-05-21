Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе не стремятся сбивать ракеты над Украиной, заявил Писториус - 21.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240521/rakety-848375304.html
На Западе не стремятся сбивать ракеты над Украиной, заявил Писториус
На Западе не стремятся сбивать ракеты над Украиной, заявил Писториус - 21.05.2024, ПРАЙМ
На Западе не стремятся сбивать ракеты над Украиной, заявил Писториус
Германия и другие западные страны не рассматривают серьезно возможность сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины, так как это будет означать... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T16:07+0300
2024-05-21T16:18+0300
вооружения
германия
политика
новости
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82474/61/824746167_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_0fe3337d63ee282fe0e5542c0c97d000.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Германия и другие западные страны не рассматривают серьезно возможность сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины, так как это будет означать прямое вступление в войну. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус."Это была бы форма прямого участия в войне. Поэтому я бы сказал, давайте обсуждать это, но... сейчас не время, и в действительности у нас нет возможности рассматривать это всерьез. Как минимум в Германии, но, насколько я знаю, у других стран тоже",— отметил он.Ранее Россия направила ноту странам НАТО о поставках оружия на Украину, заявив, что подобные грузы являются законной целью для России. Министерство иностранных дел России обвинило страны НАТО в "игре с огнем", поставляя оружие на Украину, и отметило негативный эффект таких действий на переговоры между Россией и Украиной.
https://1prime.ru/20240520/pvo-848333169.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82474/61/824746167_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_9abd3ddeae816fdafd546d635ad9212f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, политика, новости, россия
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, политика, Новости, РОССИЯ
16:07 21.05.2024 (обновлено: 16:18 21.05.2024)
 
На Западе не стремятся сбивать ракеты над Украиной, заявил Писториус

Писториус: ФРГ и партнеры не обсуждают всерьез уничтожение ракет РФ над Украиной

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанк#Зенитно-ракетный комплекс С-300
#Зенитно-ракетный комплекс С-300 - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Германия и другие западные страны не рассматривают серьезно возможность сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины, так как это будет означать прямое вступление в войну. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Это была бы форма прямого участия в войне. Поэтому я бы сказал, давайте обсуждать это, но... сейчас не время, и в действительности у нас нет возможности рассматривать это всерьез. Как минимум в Германии, но, насколько я знаю, у других стран тоже",— отметил он.
Ранее Россия направила ноту странам НАТО о поставках оружия на Украину, заявив, что подобные грузы являются законной целью для России. Министерство иностранных дел России обвинило страны НАТО в "игре с огнем", поставляя оружие на Украину, и отметило негативный эффект таких действий на переговоры между Россией и Украиной.
*Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью
Вчера, 15:03
 
ВооруженияГЕРМАНИЯполитикаНовостиРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала