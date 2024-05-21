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Не спрятаться. Британский генерал забил тревогу из-за российских ракет
Не спрятаться. Британский генерал забил тревогу из-за российских ракет - 21.05.2024, ПРАЙМ
Не спрятаться. Британский генерал забил тревогу из-за российских ракет
Британские системы противовоздушной обороны бессильны перед российскими ракетами, передает газета The Sun со ссылкой на генерала Ричарда Бэрронса. | 21.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Британские системы противовоздушной обороны бессильны перед российскими ракетами, передает газета The Sun со ссылкой на генерала Ричарда Бэрронса."Нет — разумеется, нет. У Великобритании пока нет столь мощной противовоздушной и противоракетной обороны, как у Украины. Нам она была не нужна", — так Бэрронс ответил на вопрос о возможности британской армии отразить атаки России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению генерала, такого российские ракеты могут достичь Лондона за 90 минут. Если Путин отдаст приказ, то ракеты могут быть запущены сериями по 60-90 штук. Даже старые российские крылатые ракеты Х-101 могут поразить Лондон за 90 минут с высокой точностью, отмечается в публикации.Кроме того, они могут держаться на низкой высоте, уклоняться от радаров и быть практически незаметными. Ракеты имеют дальность до 2 800 километров и могут атаковать почти всю Европу.Ранее сообщалось, что министерство обороны Великобритании находится на ранних стадиях переговоров о создании системы ПВО, известной как "небесный щит" Европы, в ответ на удары России по Украине.Если Великобритания примет участие в этой инициативе, то это может привести к размещению на ее территории американских, израильских и немецких батарей ПВО.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Не спрятаться. Британский генерал забил тревогу из-за российских ракет
Генерал Бэрронс: британская ПВО бессильна перед российскими ракетами
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ.
Британские системы противовоздушной обороны бессильны перед российскими ракетами, передает
газета The Sun со ссылкой на генерала Ричарда Бэрронса.
"Нет — разумеется, нет. У Великобритании пока нет столь мощной противовоздушной и противоракетной обороны, как у Украины. Нам она была не нужна", — так Бэрронс ответил на вопрос о возможности британской армии отразить атаки России.
По мнению генерала, такого российские ракеты могут достичь Лондона за 90 минут. Если Путин отдаст приказ, то ракеты могут быть запущены сериями по 60-90 штук. Даже старые российские крылатые ракеты Х-101 могут поразить Лондон за 90 минут с высокой точностью, отмечается в публикации.
Кроме того, они могут держаться на низкой высоте, уклоняться от радаров и быть практически незаметными. Ракеты имеют дальность до 2 800 километров и могут атаковать почти всю Европу.
Ранее сообщалось, что министерство обороны Великобритании находится на ранних стадиях переговоров о создании системы ПВО, известной как "небесный щит" Европы, в ответ на удары России по Украине.
Если Великобритания примет участие в этой инициативе, то это может привести к размещению на ее территории американских, израильских и немецких батарей ПВО.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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