Не удержался на максимумах: импульс к росту рынка угас
Не удержался на максимумах: импульс к росту рынка угас - 21.05.2024, ПРАЙМ
Не удержался на максимумах: импульс к росту рынка угас
Российский рынок акций не удержался на максимумах. Индекс Мосбиржи опустился на 0,97% до 3468,09 пункта, индекс РТС снизился более умеренными темпами на 0,64%... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T08:55+0300
2024-05-21T08:55+0300
2024-05-21T08:55+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
курсы валют
?1716270907
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций не удержался на максимумах. Индекс Мосбиржи опустился на 0,97% до 3468,09 пункта, индекс РТС снизился более умеренными темпами на 0,64% до 1204,1 пункта на фоне укрепления рубля. В перспективе до 28 мая устойчивости национальной валюты будет способствовать рост предложения экспортной выручки для уплаты налогов в бюджет.Интрига вокруг дивидендов "Газпрома" (GAZP 145 руб., -6,53%) завершилась тем, что правительство РФ поручило подготовить директиву об отказе выплачивать дивиденды Газпрома за 2023 год. Для нас новость не стала большим сюрпризом, учитывая повышение долговой нагрузки и необходимость в перестройке логистики, что несет за собой масштабные капитальные расходы. Даже приближающееся подписание контракта по "Силе Сибири-2" не оказывает поддержку акциям Газпрома, поскольку фактически компания начнет получать выручку от увеличения объемов поставки газа в Китай еще нескоро. Таким образом, мы расцениваем решение не платить дивиденды, как рациональное в сложившихся обстоятельствах.В лидерах роста оказались акции золотодобытчиков "Селигдар" (SELG 79 руб., +3,95%) и "Полюс" (PLZL 14498 руб., +0,99%) после очередного обновления исторического максимума в котировках на золото. Повышению стоимости золота способствует ослабление доллара и ожидания снижения ставки ФРС США на фоне признаков ослабления инфляции, а также геополитическая напряженность на Ближнем Востоке в связи с гибелью президента Ирана.Ралли в котировках никеля продолжается. Поддержку ценам на металл могли оказать беспорядки в Новой Каледонии, крупном производителе никеля. Рост стоимости никеля и нестабильность поставок может благоприятно отразиться на бизнесе "Норникеля" (GMKN 151,88 руб., -2,83%).Совет директоров Polymetal (POLY 307,3 руб., -2,29%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год и предложил акционерам подумать о смене названия на Solidcore Resources после продажи российского подразделения.Акционеры КуйбышевАзота (KAZT 620,2 руб., -1,59%) одобрили дивиденды за прошлый год в размере 15 рублей на оба вида акций.Стоимость активов "Самолета" (SMLT 3518 руб., -0,42%) за 2023 год выросла на 39% и превысила один триллион рублей. Количество проектов увеличилось с 89 до 123, а благодаря развитию сервиса квартирных решений "Самолет Плюс" стоимость недевелоперских активов оказалась больше 150 миллиардов рублей. Напомним, что в январе 2024 года "Самолет" обошел ПИК по объемам текущего строительства в России и продолжает удерживать лидерство.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
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40
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5
4.7
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мнения аналитиков, российский рынок акций, курсы валют
Экономика, Мнения аналитиков, российский рынок акций, курсы валют
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций не удержался на максимумах. Индекс Мосбиржи опустился на 0,97% до 3468,09 пункта, индекс РТС снизился более умеренными темпами на 0,64% до 1204,1 пункта на фоне укрепления рубля. В перспективе до 28 мая устойчивости национальной валюты будет способствовать рост предложения экспортной выручки для уплаты налогов в бюджет.
Интрига вокруг дивидендов "Газпрома" (GAZP 145 руб., -6,53%) завершилась тем, что правительство РФ поручило подготовить директиву об отказе выплачивать дивиденды Газпрома за 2023 год. Для нас новость не стала большим сюрпризом, учитывая повышение долговой нагрузки и необходимость в перестройке логистики, что несет за собой масштабные капитальные расходы. Даже приближающееся подписание контракта по "Силе Сибири-2" не оказывает поддержку акциям Газпрома, поскольку фактически компания начнет получать выручку от увеличения объемов поставки газа в Китай еще нескоро. Таким образом, мы расцениваем решение не платить дивиденды, как рациональное в сложившихся обстоятельствах.
В лидерах роста оказались акции золотодобытчиков "Селигдар" (SELG 79 руб., +3,95%) и "Полюс" (PLZL 14498 руб., +0,99%) после очередного обновления исторического максимума в котировках на золото. Повышению стоимости золота способствует ослабление доллара и ожидания снижения ставки ФРС США на фоне признаков ослабления инфляции, а также геополитическая напряженность на Ближнем Востоке в связи с гибелью президента Ирана.
Ралли в котировках никеля продолжается. Поддержку ценам на металл могли оказать беспорядки в Новой Каледонии, крупном производителе никеля. Рост стоимости никеля и нестабильность поставок может благоприятно отразиться на бизнесе "Норникеля" (GMKN 151,88 руб., -2,83%).
Совет директоров Polymetal (POLY 307,3 руб., -2,29%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год и предложил акционерам подумать о смене названия на Solidcore Resources после продажи российского подразделения.
Акционеры КуйбышевАзота (KAZT 620,2 руб., -1,59%) одобрили дивиденды за прошлый год в размере 15 рублей на оба вида акций.
Стоимость активов "Самолета" (SMLT 3518 руб., -0,42%) за 2023 год выросла на 39% и превысила один триллион рублей. Количество проектов увеличилось с 89 до 123, а благодаря развитию сервиса квартирных решений "Самолет Плюс" стоимость недевелоперских активов оказалась больше 150 миллиардов рублей. Напомним, что в январе 2024 года "Самолет" обошел ПИК по объемам текущего строительства в России и продолжает удерживать лидерство.
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