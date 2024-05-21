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Сунак обсудил с канцлером Австрии ужесточение санкций против России
Сунак обсудил с канцлером Австрии ужесточение санкций против России - 21.05.2024, ПРАЙМ
Сунак обсудил с канцлером Австрии ужесточение санкций против России
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсудил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером варианты ужесточения экономических ограничений против... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:19+0300
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МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсудил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером варианты ужесточения экономических ограничений против России. Трансляцию совместной пресс-конференции вел телеканал Sky News."Мы обсудили, что еще мы можем вместе сделать на экономическом фронте, чтобы убедиться, что российская военная машина не получает поддержки", — заявил он.Отмечается, что в рамках встречи лидеры также обсудили ситуацию в Секторе Газа, доставку гуманитарной помощи и проблемы нелегальной миграции.Москва не раз заявляла о способности справиться с санкционным давлением и считает, что санкции против России провалились. Кроме того, сами западные страны неоднократно подчеркивали бесполезность собственных рестрикций.Президент России Владимир Путин замечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции серьезно повлияли на мировую экономику с целью ухудшения жизней миллионов людей.
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РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Риши Сунак, Новости
Сунак обсудил с канцлером Австрии ужесточение санкций против России
Сунак обсудил с канцлером Австрии ужесточение экономических санкций против РФ
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсудил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером варианты ужесточения экономических ограничений против России. Трансляцию совместной пресс-конференции вел телеканал Sky News.
"Мы обсудили, что еще мы можем вместе сделать на экономическом фронте, чтобы убедиться, что российская военная машина не получает поддержки", — заявил он.
Отмечается, что в рамках встречи лидеры также обсудили ситуацию в Секторе Газа, доставку гуманитарной помощи и проблемы нелегальной миграции.
Москва не раз заявляла о способности справиться с санкционным давлением и считает, что санкции против России провалились. Кроме того, сами западные страны неоднократно подчеркивали бесполезность собственных рестрикций.
Президент России Владимир Путин замечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции серьезно повлияли на мировую экономику с целью ухудшения жизней миллионов людей.
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