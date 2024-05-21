Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сунак обсудил с канцлером Австрии ужесточение санкций против России - 21.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240521/sanktsii-848362570.html
Сунак обсудил с канцлером Австрии ужесточение санкций против России
Сунак обсудил с канцлером Австрии ужесточение санкций против России - 21.05.2024, ПРАЙМ
Сунак обсудил с канцлером Австрии ужесточение санкций против России
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсудил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером варианты ужесточения экономических ограничений против... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:19+0300
2024-05-21T12:34+0300
россия
великобритания
риши сунак
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84123/92/841239233_0:244:4335:2682_1920x0_80_0_0_089c7086cc5a9e1a7c7105ce28c9ba66.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсудил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером варианты ужесточения экономических ограничений против России. Трансляцию совместной пресс-конференции вел телеканал Sky News."Мы обсудили, что еще мы можем вместе сделать на экономическом фронте, чтобы убедиться, что российская военная машина не получает поддержки", — заявил он.Отмечается, что в рамках встречи лидеры также обсудили ситуацию в Секторе Газа, доставку гуманитарной помощи и проблемы нелегальной миграции.Москва не раз заявляла о способности справиться с санкционным давлением и считает, что санкции против России провалились. Кроме того, сами западные страны неоднократно подчеркивали бесполезность собственных рестрикций.Президент России Владимир Путин замечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции серьезно повлияли на мировую экономику с целью ухудшения жизней миллионов людей.
https://1prime.ru/20240225/843158386.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84123/92/841239233_159:0:4335:3132_1920x0_80_0_0_3c9d9ae3befc13d5a43fef7ccf61bdbc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, великобритания, риши сунак, новости
РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Риши Сунак, Новости
12:19 21.05.2024 (обновлено: 12:34 21.05.2024)
 
Сунак обсудил с канцлером Австрии ужесточение санкций против России

Сунак обсудил с канцлером Австрии ужесточение экономических санкций против РФ

© CC BY 2.0 / Andrew Parsons / No 10 Downing StreetПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© CC BY 2.0 / Andrew Parsons / No 10 Downing Street
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсудил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером варианты ужесточения экономических ограничений против России. Трансляцию совместной пресс-конференции вел телеканал Sky News.
"Мы обсудили, что еще мы можем вместе сделать на экономическом фронте, чтобы убедиться, что российская военная машина не получает поддержки", — заявил он.
Отмечается, что в рамках встречи лидеры также обсудили ситуацию в Секторе Газа, доставку гуманитарной помощи и проблемы нелегальной миграции.
Москва не раз заявляла о способности справиться с санкционным давлением и считает, что санкции против России провалились. Кроме того, сами западные страны неоднократно подчеркивали бесполезность собственных рестрикций.
Президент России Владимир Путин замечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции серьезно повлияли на мировую экономику с целью ухудшения жизней миллионов людей.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2024
"Наносить удары". Сунак призвал "смело" забрать российские активы
25 февраля, 09:49
 
РОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯРиши СунакНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала