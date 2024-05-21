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Авиационные санкции США подвергают людей риску, заявил Лавров - 21.05.2024, ПРАЙМ
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Авиационные санкции США подвергают людей риску, заявил Лавров
Авиационные санкции США подвергают людей риску, заявил Лавров - 21.05.2024, ПРАЙМ
Авиационные санкции США подвергают людей риску, заявил Лавров
Введенные США санкции в авиаотрасли, в том числе против Ирана, и запрет на поставку запчастей для воздушных судов американского производства, подвергают риску... | 21.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-21T12:48+0300
2024-05-21T13:06+0300
экономика
авиаперевозки
сергей лавров
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АСТАНА, 21 мая - ПРАЙМ. Введенные США санкции в авиаотрасли, в том числе против Ирана, и запрет на поставку запчастей для воздушных судов американского производства, подвергают риску людей, Вашингтон сознательно наносит ущерб простым гражданам, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр выступил во вторник, 21 мая, на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС."Об этом уже прямо сказал бывший министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, обвинив США в том, что, вводя санкции, которые включают в себя запрет на поставку запчастей для американской авиационной техники, они подвергают риску жизни людей", — сказал он. По словам Лаврова, Вашингтон "от этого открещивается, но на самом деле, и в других странах, против которых США объявляют санкции, не поступают запчасти для американской техники, в том числе авиационной". Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что заявления о том, что американские санкции, якобы направленные против властей, на деле не вредят людям, являются ложью. В данном случае идет речь о сознательном нанесении ущерба простым гражданам, которые пользуются транспортными средствами, пояснил Лавров.Недавно, 1 мая, США расширили список санкций против России. Под ограничения попала авиакомпания "Победа". Еще в 2022 году Вашинтон отозвал у "Победы" и других российских авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты производства Boeing, были отозваны экспортные привилегии. Таким образом, они лишились права участвовать в сделках, подпадающих под правила экспортного контроля.
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авиаперевозки, сергей лавров, сша
Экономика, авиаперевозки, Сергей Лавров, США
12:48 21.05.2024 (обновлено: 13:06 21.05.2024)
 
Авиационные санкции США подвергают людей риску, заявил Лавров

Лавров: авиационные санкции США подвергают риску людей и наносят им вред

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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АСТАНА, 21 мая - ПРАЙМ. Введенные США санкции в авиаотрасли, в том числе против Ирана, и запрет на поставку запчастей для воздушных судов американского производства, подвергают риску людей, Вашингтон сознательно наносит ущерб простым гражданам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр выступил во вторник, 21 мая, на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС.
"Об этом уже прямо сказал бывший министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, обвинив США в том, что, вводя санкции, которые включают в себя запрет на поставку запчастей для американской авиационной техники, они подвергают риску жизни людей", — сказал он.
По словам Лаврова, Вашингтон "от этого открещивается, но на самом деле, и в других странах, против которых США объявляют санкции, не поступают запчасти для американской техники, в том числе авиационной".
Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что заявления о том, что американские санкции, якобы направленные против властей, на деле не вредят людям, являются ложью. В данном случае идет речь о сознательном нанесении ущерба простым гражданам, которые пользуются транспортными средствами, пояснил Лавров.
Недавно, 1 мая, США расширили список санкций против России. Под ограничения попала авиакомпания "Победа". Еще в 2022 году Вашинтон отозвал у "Победы" и других российских авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты производства Boeing, были отозваны экспортные привилегии. Таким образом, они лишились права участвовать в сделках, подпадающих под правила экспортного контроля.
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